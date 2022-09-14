Причина оказалась довольно прозаичной, но крайне характерной для армии России.

В Министерстве внутренних дел ответили, почему россияне оставили столько тяжелой техники в Изюме Харьковской области. Как оказалось, броню нечем было заправить.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

По его словам, подразделения Национальной полиции заходили в город вместе с Вооруженными силами Украины. Теперь полицейские вместе со спасателями ГСЧС работают над восстановлением правопорядка, фиксацией следов военных преступлений, разминированием территории, доставкой гуманитарной помощи и возвратом Изюма к нормальной жизнедеятельности.

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Оккупанты во время отступления оставили в Изюме много тяжелой техники, в то же время части захватчиков пришлось бежать на велосипедах. Енин объяснил, почему это произошло.

"Один из полицейских на мой вопрос, почему русские оставили столько военной техники (более 100 единиц) в Изюме, отметил, что орки просто распродали весь запас горючего, и поэтому бежать пришлось, в частности на велосипедах", - отметил Енин.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября ВСУ продвинулись на юго-восточном направлении от Балаклеи и подошли к Изюму.

11 сентября украинские воины подняли государственный флаг в центре города Изюм на Харьковщине. Он находился в оккупации с марта.

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