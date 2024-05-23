Впервые их применили еще в декабре 2023 года.

Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк официально подтвердил, что украинские дроны Sea baby оборудовали реактивными системами залпового огня "Град".

Об этом он рассказал во время выступления на саммите фандрейзинговой платформы UNITED24. "Использование морских надводных дронов - это реально новая веха в истории морских сражений. Я говорю это без всякого преувеличения", - сказал глава службы.

По его словам, впервые Служба безопасности использовала "Sea baby", оснащенный реактивными системами залпового огня "Град", еще в декабре 2023 года. "Несколько дней назад оккупанты уже показали соответствующее видео [работы дрона]. Поэтому сегодня мы позволили себе показать вам дрон. Но впереди очень и очень много сюрпризов", - добавил Малюк.

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Морские дроны СБУ: что известно

В апреле сообщалось, что за время большой войны дронам Службы безопасности удалось поразить 11 российских кораблей и повредить Керченский мост в оккупированном Крыму.

Как известно, Служба безопасности имеет на своем вооружении дроны Sea Baby и Мамай. Процесс модернизации этих дронов не прекращается, однако всех деталей служба не разглашает.

Недавно российские провоенные блогеры заявляли, что Украина впервые атаковала катер в Крыму морским дроном, оборудованным авиационными ракетами.

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