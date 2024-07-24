Планируется начать производство боеприпасов в Украине в течение 24 месяцев.

Мировой оборонный гигант Rheinmetall получил свой первый важный заказ от украинского правительства на строительство завода боеприпасов в Украине, о котором было объявлено в феврале 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба немецкого концерна.

Заказ предусматривает полное техническое оснащение завода вплоть до ввода в эксплуатацию. Речь идет об общей стоимости в пределах трехзначной суммы в миллионах (low three-digit million euro). Средства будут зачислены как входящий заказ в начале третьего квартала 2024 года.

Предполагается, что работы начнутся в ближайшее время и будут завершены в течение нескольких лет. Планируется начать производство боеприпасов в Украине в течение 24 месяцев. Вместе с украинским партнером Rheinmetall также будет отвечать за эксплуатацию завода.

Видео дня

"Мы переходим от слов к делу и вместе с нашим партнером создадим в Украине центр компетенции по производству боеприпасов", – заявил генеральный директор Rheinmetall AG Армин Паппергер.

В концерне отметили, что сейчас в Украине принимаются меры по подготовке необходимой инфраструктуры. Вскоре будет создано совместное предприятие между Rheinmetall и украинской государственной компанией по эксплуатации завода.

Деятельность Rheinmetall в Украине

Немецкая оружейная компания Rheinmetall уже открыла завод в западной части Украины, где ремонтируют боевые танки Leopard 1 и БМП Marder. Расположение завода держится в секрете, поскольку он является объектом особого интереса для российских оккупантов.

Rheinmetall также планирует открыть в Украине предприятие в сфере противовоздушной обороны. Немецкий концерн также намерен запустить в Украине производство боевых машин пехоты Lynx.

Вас также могут заинтересовать новости: