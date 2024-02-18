Завод будет выпускать снаряды калибра 155 мм, а также метательные снаряды.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall откроет завод по производству боеприпасов в Украине.

Как сообщает Rheinmetall в социальной сети X, соглашение об открытии завода было подписано во время Мюнхенской конференции по безопасности в присутствии министра стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина и украинского посла в Германии Алексея Макеева.

"Rheinmetall, крупнейший европейский производитель боеприпасов, планирует открыть новый завод боеприпасов в Украине. Шестизначное количество боеприпасов калибра 155 мм будут произведены за год, включая метательные заряды", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что Rheinmetall принадлежит 51% акций завода, а еще 49% - украинской компании-партнеру.

Сотрудничество Rheinmetall и Украины

18 октября Rheinmetall и "Украинская оборонная промышленность" образовали совместное предприятие ООО "Рейнметалл - Украинская оборонная промышленность".

Сообщалось, что оно будет проводить обслуживание и ремонт техники, поставленной Украине партнерами. Кроме того, там будет проходить локализация производства ведущих образцов техники Rheinmetall.

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