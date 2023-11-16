Главную роль в атаках по украинским городам будут играть не ракеты, убежден Коваленко

Во время массированных атак по гражданской энергетической инфраструктуре Украины с наступлением холодов российские войска не станут использовать все накопленные ракеты. Главную роль в этих ударах будут играть дроны-камикадзе, считает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Поскольку в той номенклатуре, которая у них сейчас есть в наличии, есть категория Х-47М2 "Кинжал", Х-22/32, "Искандеры", которые не используются массово и масштабно во время энергетических террористических ударов по Украине. Превалируют Х-101/555 и РМБ "Калибр". То есть преимущественно именно эти ракеты могут запускаться десятками. Если говорить об "Искандерах", о Х-22, "Кинжалах" (что вообще очень большая редкость, если они будут запускаться), то это будут единичные варианты. Однако в номенклатуре они так же будут присутствовать", – пояснил он в эфире телеканала FREEДОМ.

Также стоит помнить, что Россия увеличила количество атак дронами-камикадзе Shahed-131/136. Среди причин как тот факт, что производство этих БПЛА значительно увеличилось в Иране, так и то, что РФ пытается наладить серийное производство на своей территории.

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"У нее пока что получается мелкосерийное производство. Однако оно присутствует. И из-за этого дроны-камикадзе станут превалирующими, будут иметь превалирующую главную роль во время ударов по нашей энергосистеме с целью прорыва противовоздушной обороны и истощения нашей ПВО. А вот ракетная компонента, как мне кажется, будет использоваться на вторых ролях, после прорыва и истощения ПВО с вариативностью более высокой эффективности применения", – добавил Коваленко.

Россия готовится к массированным ударам по Украине

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что российские войска накопили немало ракет для осуществления энергетического террора этой зимой. Речь идет о 800 единицах различной номенклатуры.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко говорил, что, вероятно, оккупанты ждут ухудшения погодных условий, чтобы наносить массированные удары по украинской энергетической инфраструктуре. Врагу нужно, чтобы отметка на термометре опустилась ниже нуля.

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