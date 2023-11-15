Он считает, что они будут осуществлять комбинированные атаки.

Российские захватчики ожидают "стабильных" морозов в Украине, чтобы начать массированные удары по энергетической инфраструктуре.

Такое мнение высказал министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире информационного телемарафона. По его словам, оккупанты не прекращали атаки на энергетику, однако они имели не такой массированный характер, как прошлой осенью и зимой.

Галущенко считает, что от россиян следует ожидать комбинированных атак, во время которых они будут пытаться поразить как объекты генерации, так и объекты передачи. "Мне кажется, для них все же важно, чтобы минус имел стабильный характер. То есть, если температура будет падать до минуса, а потом подниматься до плюса, то они будут ждать таких стабильных морозов", - сказал министр.

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Он объяснил это тем, что низкая температура затрудняет процесс восстановления энергетической инфраструктуры.

Массированные обстрелы энергетической системы

В начале ноября Минэнергетики информировало, что за последние недели войска РФ атаковали объекты украинской энергоинфраструктуры 60 раз.

В одном из интервью Галущенко предположил, что Украина могла бы в ответ атаковать российскую нефтегазовую инфраструктуру.

В разведке говорили, что продолжается работа над ограниченной позицией "сдерживания и возмездия" - оккупанты могут получить ответ на свой террор.

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