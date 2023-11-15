Российские захватчики ожидают "стабильных" морозов в Украине, чтобы начать массированные удары по энергетической инфраструктуре.
Такое мнение высказал министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире информационного телемарафона. По его словам, оккупанты не прекращали атаки на энергетику, однако они имели не такой массированный характер, как прошлой осенью и зимой.
Галущенко считает, что от россиян следует ожидать комбинированных атак, во время которых они будут пытаться поразить как объекты генерации, так и объекты передачи. "Мне кажется, для них все же важно, чтобы минус имел стабильный характер. То есть, если температура будет падать до минуса, а потом подниматься до плюса, то они будут ждать таких стабильных морозов", - сказал министр.
Он объяснил это тем, что низкая температура затрудняет процесс восстановления энергетической инфраструктуры.
Массированные обстрелы энергетической системы
В начале ноября Минэнергетики информировало, что за последние недели войска РФ атаковали объекты украинской энергоинфраструктуры 60 раз.
В одном из интервью Галущенко предположил, что Украина могла бы в ответ атаковать российскую нефтегазовую инфраструктуру.
В разведке говорили, что продолжается работа над ограниченной позицией "сдерживания и возмездия" - оккупанты могут получить ответ на свой террор.