Министр энергетики Герман Галущенко предположил, что российские оккупанты не наносят массированных ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины из-за погодных условий. По его мнению, враг выжидает, когда температура воздуха опустится ниже нулевой отметки.
"Мне кажется, они ждут существенного падения температуры, чтобы она длительное время держалась на минусе, и тогда будут наносить удары. В таком случае, безусловно, низкая температура добавляет вреда. На самом деле здесь нет какой-то отметки, любая минусовая температура уже повышает риски", – пояснил он в эфире телемарафона.
В то же время Галущенко отметил, что на самом деле атаки на энергоинфраструктуру Украины не прекращались даже летом.
"Мы не детализируем информацию, о каких объектах идет речь и каковы последствия", – добавил он.
Атаки РФ по Украине
Днем 11 ноября российские войска обстреляли автомобильную дорогу в Шосткинском районе Сумщины. Там погибли двое мужчин, которые ехали на мотоцикле.
Под вражеским огнем оказался и Херсон. В результате атаки есть пострадавшие. Известно, что один из них скончался в больнице. Травмы мужчины оказались несовместимыми с жизнью.
Кроме того, утром россияне пытались атаковать Киевщину. Ракету, которая, вероятно, летела по баллистической траектории, удалось сбить украинским защитникам. Пострадавших и попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры нет. В то же время в ОВА отметили, что 18 жилых частных домов повреждены.