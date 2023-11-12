На самом деле атаки на энергоинфраструктуру Украины не прекращались даже летом, подчеркнул глава Минэнерго.

Министр энергетики Герман Галущенко предположил, что российские оккупанты не наносят массированных ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины из-за погодных условий. По его мнению, враг выжидает, когда температура воздуха опустится ниже нулевой отметки.

"Мне кажется, они ждут существенного падения температуры, чтобы она длительное время держалась на минусе, и тогда будут наносить удары. В таком случае, безусловно, низкая температура добавляет вреда. На самом деле здесь нет какой-то отметки, любая минусовая температура уже повышает риски", – пояснил он в эфире телемарафона.

В то же время Галущенко отметил, что на самом деле атаки на энергоинфраструктуру Украины не прекращались даже летом.

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"Мы не детализируем информацию, о каких объектах идет речь и каковы последствия", – добавил он.

Атаки РФ по Украине

Днем 11 ноября российские войска обстреляли автомобильную дорогу в Шосткинском районе Сумщины. Там погибли двое мужчин, которые ехали на мотоцикле.

Под вражеским огнем оказался и Херсон. В результате атаки есть пострадавшие. Известно, что один из них скончался в больнице. Травмы мужчины оказались несовместимыми с жизнью.

Кроме того, утром россияне пытались атаковать Киевщину. Ракету, которая, вероятно, летела по баллистической траектории, удалось сбить украинским защитникам. Пострадавших и попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры нет. В то же время в ОВА отметили, что 18 жилых частных домов повреждены.

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