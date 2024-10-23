Получение возможностей в поражении вражеских целей на большом расстоянии - один из приоритетов Украины.

Литва по примеру Дании инвестирует 10 миллионов евро в производство украинской ракеты-дрона "Паляница".

Как сообщает пресс-служба Минобороны, соответствующий механизм прямого финансирования производства обсудили заместитель главы МО Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Боев и его литовская коллега Моника Королевиене.

"Получение возможностей в поражении вражеских целей на большом расстоянии - один из приоритетов Украины. Мы поощряем партнеров к инвестициям в наше собственное производство дальнобойного оружия. Инвестиции по примеру "датской модели" будут работать гораздо быстрее, а враг уже вскоре увидит последствия", - отметил Боев.

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Он поблагодарил Литву за лидерство в рамках Коалиции разминирования и участие в Коалиции дронов. Корольовиене подчеркнула, что Вильнюс остается преданным партнером Киева и хочет эффективно помогать.

"Инвестиции должны работать, поэтому мы ищем наиболее практическое применение для них", - говорит заместитель министра национальной обороны Литвы.

Как отмечается, в ближайшее время ожидается приезд в Украину министра обороны Литвы Лауринаса Кащунаса.

Производство ракет в Украине

Президент Зеленский сообщал, что на День Независимости состоялось первое боевое применение новой украинской ракеты-дрона "Паляница".

Позже министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что о большой ракетной программе Украины станет известно до конца этого года, или в 2025 году.

На фоне наращивания производства оружия, The Washington Post писал, что ЕС меняет подход в военной помощи Украине и переходит к инвестициям в ВПК.

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