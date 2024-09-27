Речь идет как об оружии, которое уже есть у Киева, так и о системах, которые Украина получит в будущем.

Известный западный OSINT-исследователь H.I. Sutton подготовил иллюстрацию с линейкой дальнобойных ракет Украины, способных поражать наземные цели. Сама инфографика и краткое описание к изображенным образцам опубликованы на его сайте.

В первую очередь, обращает на себя внимание гигантская ракета, подписанная как "SA-5 Gammon". Это ничто иное как натовская классификация хорошо известного советского ЗРК С-200, созданного еще в 60-е.

Сообщалось, что ранее Украина использовала по меньшей мере несколько таких ракет в довольно необычной для них роли оружия класса "поверхность-поверхность". И хотя формально это дальнобойное оружие, ракета не очень подходит для современной войны, представляя собой "отчаянную меру".

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Также на изображении можно видеть старый советский разведывательный БПЛА Ту-143, который Украина модернизировала и использовала для ударов по территории РФ.

Кроме этого, на иллюстрации присутствуют ракеты Storm Shadow, Harpoon, HARM и ATACMS, которые ранее были получены от стран Запада. Есть и новые украинские образцы, в частности, новая ракета-дрон "Паляниця".

В нижнем правом углу можно видеть боеприпас AGM-154 JSOW, который вообще-то не является ракетой в классическом понимании. Впрочем, его также можно назвать "дальнобойным", ведь дальность JSOW может достигать 130 км.

Новое оружие для Украины

Отметим, что Украина, насколько можно судить, еще не получила AGM-154, однако рассчитывает на поставку этого оружия в ближайшее время.

Известно, что американцы имеют большое количество таких боеприпасов, поэтому поставки не очень существенно скажутся на их безопасности.

Еще одним преимуществом можно считать то, что ранее JSOW уже интегрировали в состав арсенала истребителя F-16, следовательно, Украине не нужно будет проводить дополнительных технических работ.

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