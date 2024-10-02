О ракетной программе Украины станет известно до конца этого года, или в 2025 году.

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что о большой ракетной программе Украины станет известно до конца этого года, или в 2025 году. Об этом Умеров сообщил во время выступления на втором Международном форуме оборонных индустрий.

"Как вы знаете, мы в последнее время сосредоточились на ракетных и дроновых программах. В следующем году или до конца этого года, вы услышите, что будет огромная ракетная программа", - подчеркнул Умеров.

Министр сказал, что уже началась работа над разработкой украинских баллистических ракет.

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Оружие украинского производства

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что украинская новая баллистическая ракета успешно прошла летные испытания. Впрочем, глава государства не сообщил название этой баллистической ракеты. Отдельно он заявлял об успешном применении дальнобойной ракеты-дрона "Паляница".

В сентябре стало известно, что Министерство обороны разработало "достаточно мощную" ракетную программу Украины. Международные партнеры уже дали устное согласие ее финансировать. Письменные подтверждения поступят в ближайшее время. По словам Умерова, делается "все возможное", чтобы ракетная программа по масштабу запуска ракет была приближена к дроновой программе.

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