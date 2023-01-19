Он призвал страны Запада передавать Украине танки уже сейчас, ведь Россия готовится к новому нападению.

Польский генерал Вальдемар Скшипчак, танкист по специальности, заявил, что танки Leopard 2 - практически совершенное оружие. В интервью "ВВС Украина" он пояснил, что Украине нужно создать "танковый кулак".

"В столкновении с этими танками (Leopard 2) российские, включая их расхваленный Т-14 Армата, не имеют шансов", — подчеркнул генерал.

Он напомнил, что эти танки есть у ряда стран Европы, и если бы каждая из них предоставила эту технику, можно было бы сформировать два батальона танков (один батальон - от 31 до 40 танков - УНИАН.). И тогда бы Leopard 2 оказывали влияние на ход войны с российской армией.

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Скшипчак отметил, что предоставить Украине даже 30 танков - это мало. Ей нужно создать свой "танковый кулак" для освобождения оккупированных территорий, он должен состоять из 350-400 танков.

"Нужно всем странам сложиться и предоставить Украине эти танки. Если будет такой "кулак", то украинская армия разобьет российскую", — подчеркнул польский генерал.

У США есть большие запасы таких танков, продолжил он. Поэтому Америка могла бы их дать Польше, а та - Украине. Скшипчак говорит, что для этого нужно политическое решение уже прямо сейчас, потому что Россия готовится к новому нападению.

Поставки Украине танков Leopard

Анджей Дуда 11 января объявил, что Польша передаст Украине роту немецких танков Leopard (14 штук) в рамках международной коалиции.

Финляндия на прошлой неделе заявляла, что готова передать ВСУ танки Leopard, но для этого нужно разрешение Германии.

СМИ писали, что Германия может уступить в вопросах поставок Leopard 2 Украине, только если США, в свою очередь, поставят основные боевые танки типа Abrams.

Украина надеется получить от западных партнеров столько танков Leopard, чтобы их хватило на формирование танковой бригады. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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