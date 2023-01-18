Германия не будет заниматься вопросом поставок самостоятельно.

Германия может согласится на передачу Украине танков Leopard 2. Берлин хочет, чтобы Вашингтон передал Abrams.

По данным издания Suddeutsche Zeitung, Шольц уже несколько раз говорил, что Германия не будет действовать в этом вопросе одна. При этом говорится, что США требуют от немецкого правительства не только разрешить поставки Leopard из других стран, но передать их Киеву самостоятельно.

"В телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом во вторник он ясно дал понять, что Германия может уступить в вопросах поставки (Leopard 2 – УНИАН), только если США, в свою очередь, поставят основные боевые танки типа Abrams", - говорится в сообщении.

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Танки Leopard для Украины - что известно

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Германию пересмотреть подход к вопросу поставки танков Leopard 2. При этом в ОПУ считают, что Leopard 2 могут передать по итогам заседания "Рамштайн-8".

В то же время Польша и Финляндия на прошлой неделе заявили, что готовы передать ВСУ танки Leopard, но для этого требуется разрешение Германии.

Украина также надеется получить столькоLeopard, чтобы их хватило на полноценную танковую бригаду.

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