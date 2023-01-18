Германия может согласится на передачу Украине танков Leopard 2. Берлин хочет, чтобы Вашингтон передал Abrams.
По данным издания Suddeutsche Zeitung, Шольц уже несколько раз говорил, что Германия не будет действовать в этом вопросе одна. При этом говорится, что США требуют от немецкого правительства не только разрешить поставки Leopard из других стран, но передать их Киеву самостоятельно.
"В телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом во вторник он ясно дал понять, что Германия может уступить в вопросах поставки (Leopard 2 – УНИАН), только если США, в свою очередь, поставят основные боевые танки типа Abrams", - говорится в сообщении.
Танки Leopard для Украины - что известно
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Германию пересмотреть подход к вопросу поставки танков Leopard 2. При этом в ОПУ считают, что Leopard 2 могут передать по итогам заседания "Рамштайн-8".
В то же время Польша и Финляндия на прошлой неделе заявили, что готовы передать ВСУ танки Leopard, но для этого требуется разрешение Германии.
Украина также надеется получить столькоLeopard, чтобы их хватило на полноценную танковую бригаду.