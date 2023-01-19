Страна продолжит давить на Германию, чтобы получить согласие на передачу танков Украине.

Говоря о планах передать Украине танки Leopard немецкого производства, глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил, что согласие Германии не является обязательным условием.

Как он отметил в интервью Polsat News, возвращаясь со Всемирного экономического форума в Давосе, Польша "договорилась с украинскими друзьями, а также с партнерами из Западной Европы" о передаче этих танков.

"Согласие [Германии] здесь имеет второстепенное значение. Мы либо быстро получим это согласие, либо сделаем это сами. Здесь самое главное, чтобы немцы – не только немцы, но и датчане, финны, французы и другие народы, но прежде всего немцы – как можно быстрее предложили свои современные танки и свою современную технику, потому что способность защитить свободу в Украине от этого может зависеть, поэтому от этого будет зависеть безопасность всей Европы", – подчеркнул он.

Видео дня

По словам Моравецкого, Польша также ждет решения Германии передать танки Украине.

"Это решение очень важное, оно имеет ключевое значение для Украины, потому что, видимо, в феврале – я читаю из разных экспертных мнений, по разным анализам – Путин снова готовится к очередному наступлению. Поэтому к тому времени украинцы должны перевооружаться", – сказал Моравецкий.

Премьер Польши подчеркнул, что его страна предложила 14 танков для одной танковой роты, но хочет "иметь гарантию, что другие также удовлетворят эти потребности".

"А среди прочих пока наименее инициативными, мягко говоря, были немцы. Поэтому мы и дальше будем стремиться, мы будем продолжать давить на канцлерство Германии, чтобы они как можно быстрее ответили на наше предложение", – добавил глава правительства.

Моравецкий отметил, что "мало знает" о новом главе немецкого оборонного ведомства Борисе Писториусе, поэтому не может прогнозировать, будет ли он способствовать поставкам танков в Украину.

"Давайте дадим ему несколько дней, чтобы увидеть, какими будут его первые шаги", – сказал премьер-министр и отметил, что связи Писториуса с соратником российского диктатора Владимира Путина Герхардом Шредером вызывает у него "некоторую тревогу".

Танки Leopard для Украины

Германия отказывается передавать танки и не дает "зеленый свет" для других стран для поставок своей техники другим государствам. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее призвал Германию пересмотреть подход к этому.

Также от Украины и международных партнеров все чаще звучат призывы к Германии по поставкам Киеву немецких танков Leopard для продолжения обороны от российских захватчиков. Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна согласится передать Украине танки Leopard 2, но только если США начнут поставки своих танков Abrams. Однако Вашингтон заявлял, что намерен передать бронированные машины Stryker, но о танках Abrams пока речь не идет.

Президент Польши Анджей Дуда во время визита в Украину 11 января объявил, что его страна передаст роту немецких танков Leopard (14 штук) в рамках международной коалиции.

19 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны Украины Алексей Резников обратились ко всем государствам-партнерам с призывом ускорить предоставление вооружения. В частности, они обратились к Греции, Дании, Испании, Канады, Нидерландов, Германии, Норвегии, Польши, Португалии, Турции, Финляндии, Швеции, у которых есть на вооружении танки Leopard 2, с просьбой поставить их Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: