По его словам, Украина стремится наращивать производственные мощности и бороться за лидерство на европейском рынке.

Украина хочет стать крупнейшим производителем оружия в Европе. Особое внимание могут сосредоточить на производстве ракет.

Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в интервью PAP. По его словам, необходимо сначала развивать производственные мощности.

"Украина станет оружейным арсеналом свободного мира и экспертом в ведении обычной войны. Мы хотим, чтобы наша страна стала крупнейшим производителем оружия в Европе... Мы уже имеем первые успехи, я не могу раскрывать больше, но наибольший акцент делается на производстве ракет", - сказал Камышин.

При этом министр не привел конкретных цифр относительно производственных мощностей украинского ОПК, лишь заявив, что за последний месяц они выросли вдвое.

По его словам, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности является одним из соучредителей проекта Brave 1, который способствует сотрудничеству между всеми участниками ОПК. Он проект должен позволить производителям быстрее пройти путь от идеи до контракта с Минобороны Украины. Он также ориентирован на иностранных инвесторов.

"Если они решат производить в Украине во время войны, то смогут протестировать свой продукт на поле боя. Это, в свою очередь, даст им возможность его модернизировать. Я думаю, что любое оружие, которое пойдет по этому пути, будет продаваться не только в Украине", - сказал министр.

Производство оружия в Украине

С начала полномасштабной войны производство оружия в Украине значительно выросло. Кроме отечественных производителей, в Украину начали заходить иностранные компании. Например, в июле стало известно, что в Украине стартовал процесс строительства завода по производству беспилотников Bayraktar. Тогда Александр Камышин подчеркнул, что там могут производиться и другие вещи, о которых пока нельзя говорить.

Также значительно увеличилось производство боеприпасов. В течение июня минометных и артиллерийских снарядов изготовили больше, чем за весь прошлый год.

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