Правительство начало с производства снарядов для артиллерии и минометов, поскольку они играют ключевую роль в войне.

В июне Украина изготовила минометных и артиллерийских снарядов больше, чем за весь прошлый год. Об этом министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил в интервью Bloomberg

"Я не сказал бы, что мы настолько молодцы, что смогли увеличить производство боеприпасов за три месяца. В 2022 году мы произвели так мало. Мы должны быть амбициозными, потому что у нас нет выбора", – говорит Камышин.

Министр подчеркивает, что начали с производства снарядов для артиллерии и минометов, поскольку они играют ключевую роль в войне, которую он называет "Второй мировой войной с беспилотниками".

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В долгосрочной перспективе Камышин стремится сделать Украину передовым производителем оружия. Сегодня внутренний выпуск боеприпасов и оружия наращивается с низкого уровня: начали сходить с конвейеров украинские противотанковые комплексы "Стугна-П", наращивание производства танков и бронетехники является следующим приоритетом (это, по словам Камышина, займет 3-6 месяцев).

Артиллерийские боеприпасы для Украины - последние новости

На этой неделе Вашингтон объявил о передаче Украине нового пакета военной помощи, в который впервые вошли кассетные боеприпасы, которые запрашивал Киев.

Эксперты объясняли, что уровень использования дефицитных артиллерийских боеприпасов, вероятно, оказался выше, чем ожидали партнеры Украины, и передача кассетных снарядов частично решает проблему нехватки.

9 июля американский президент Джо Байден заявил журналистам, что отправил кассетные снаряды Украине, поскольку у США закончились боеприпасы.

В Пентагоне решение согласиться на передачу этого оружия объясняли медленными темпами украинского контрнаступления, что, в частности, связано с нехваткой боеприпасов.

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