Украина еще до войны строила свой собственный ракетный комплекс, который должен был использовать ракету аналогичную ATACMS, но дальностью до 1000 километров.

Эксперт по вопросам авиационного рынка Богдан Долинце считает, что у Украины есть потенциал для производства дальнобойных ракет. Есть научные институты и производственные мощности, позволяющие изготавливать такое оружие.

"В Украине есть соответствующие производства необходимых двигателей, которые могут использоваться в крылатых ракетах. Есть и соответствующие интеллектуальный потенциал, и в том числе наследие еще советской эпохи", – заявил он в эфире телеканала FREEДОМ.

По словам Долинце, в России программы по производству ракетного и артиллерийского вооружения в основном базируются на советском наследии. Так же – и в Украине.

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"Единственное, что мы должны понимать, что для того, чтобы выработать ту или иную единицу техники, нужно время. Одних только финансовых ресурсов, как правило, не хватает. Необходимо вкладывать ресурсы, необходимо это делать как можно быстрее", – сказал он.

Эксперт также напомнил, что после завершения программы "Нептун" еще в 2020-21 годах велись разговоры об адаптации использования этой ракеты по наземным целям. Он подчеркнул, что "потенциал есть".

"На каком этапе сейчас производство тех или иных модификаций будущих дальних вооружений именно в виде крылатых и баллистических ракет – сложно ответить, потому что большая часть информации находится в достаточно ограниченном доступе. Но при этом Украина еще до войны строила свой собственный ракетный комплекс – это "Гром 2" или "Сапсан", который должен был использовать ракету, аналогичную ATACMS, только с дальностью поражения до 1000 и более километров", – резюмировал Долинце.

Производство оружия в Украине

В июле 2023 года стало известно, что в Украине стартовал процесс строительства завода по производству беспилотников Bayraktar. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленностей Александр Камышин подчеркнул, что там могут производиться и другие вещи, о которых пока нельзя говорить.

Кроме того, в Украине значительно увеличилось производство боеприпасов. В течение июня минометных и артиллерийских снарядов изготовили больше, чем за весь прошлый год.

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