Если испытания пройдут успешно, система сможет полноценно заработать уже летом.

В Киеве в мае пройдут испытания гражданской системы предупреждения о ракетных ударах, которую Израиль разработал для Украины.

Как сообщает издание Walla, если испытания, которые состоятся через несколько недель, пройдут успешно, система сможет полноценно заработать уже летом.

Отмечается, что система будет подключаться к украинской радиолокационной системе и таким образом может быстрее и точнее отправлять сигналы оповещений на мобильные телефоны граждан и включать звуковые сигналы только в местах, куда могут попасть ракеты.

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"Таким образом граждане Украины в районах ракетных обстрелов будут иметь больше времени, чтобы добраться до защищенной зоны, а граждане, которые находятся в других районах, смогут беспрепятственно продолжать свою жизнь", - отмечает издание.

Walla напоминает, что бывший министр обороны Израиля Бенни Ганц впервые заявил о намерении поставить систему оповещения Украине еще в октябре прошлого года. Министр иностранных дел Эли Коэн во время своего визита в Киев в феврале пообещал, что система будет внедрена в течение шести месяцев.

Если эксперимент увенчается успехом, система заработает еще в нескольких городах Украины с населением более миллиона жителей.

Помощь Израиля Украине в войне против России - что известно

Израиль осуждает российскую агрессию, но, как заявляло МИД страны, не может игнорировать собственные национальные интересы. Вместе с тем, в марте Иерусалим одобрил лицензии на экспорт в Украину противодронных комплексов.

В феврале Израиль заявил о предоставлении Украине 200 млн долларов. Деньги выделяют на развитие медицинской инфраструктуры.

В том же месяце министр иностранных дел Израиля Эли Коэн сказал в Киеве, что его государство поможет Украине с разработкой "умной" системы оповещения о воздушных ракетных и дроновых атаках.

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