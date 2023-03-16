Израиль одобрил лицензии на оборонный экспорт для возможной продажи оружия Украине.

Израиль одобрил экспортные лицензии на продажу систем глушения беспилотников, которые могут помочь Украине в борьбе с иранскими дронами, которыми Россия атакует украинские города.

Об этом изданию Axios рассказали три израильских и украинских чиновника. Отмечается, что это первый случай с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, когда Израиль одобрил лицензии на оборонный экспорт для возможной продажи оружия Украине.

"Израиль был осторожен, чтобы не оказывать военную помощь Украине, опасаясь, что такой шаг может создать напряженность в отношениях с Россией и навредить интересам безопасности Израиля в Сирии. После того, как во время войны Россия начала использовать ударные беспилотники иранского производства, украинское правительство усилило свое давление в отношении военной помощи Израиля. Украинские официальные лица утверждают, что предоставление систем вооружения Украине отвечает интересам Израиля, поскольку Иран может получить информацию о том, как работают беспилотники, а затем усовершенствовать их", – говорится в материале.

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Издание пишет, что утверждение экспортных лицензий министром обороны Йоавом Галланом и министром иностранных дел Эли Коэном состоялось в середине февраля. Тогда по приказу премьер-министра Беньямина Нетаньяху Израиль проводил пересмотр своей политики в отношении войны. Когда пересмотр завершился, никаких новых решений принято не было. Об этом Коэн рассказал президенту Украины Владимиру Зеленскому во время визита в Киев, который состоялся 15 февраля.

Лицензии были одобрены для двух израильских компаний – Elbit и Rafael – которые разрабатывают системы борьбы с дронами. Украинский чиновник сообщил изданию Axios, что делегация Министерства обороны Украины недавно приехала в Израиль на презентацию систем борьбы с беспилотниками. Соглашение еще не подписано.

"Системы, которые Израиль предлагает купить Украине, используют средства электронной борьбы для блокировки и сбития беспилотников. Они имеют радиус действия около 25 миль и могут располагаться вблизи электростанций или других критических мест, чтобы защитить их от беспилотников", – отмечается в статье.

Война в Украине: роль Израиля

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что его страна имеет "уникальную позицию" относительно войны для Украины. По его словам, Израиль осуждает российскую агрессию, но не может игнорировать собственные национальные интересы.

В то же время в феврале 2023 года после встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой Коэн сообщил, что Израиль поддержит украинскую формулу мира в ООН.

Также в тот день стало известно, что Израиль предоставит Украине 200 млн долларов. Деньги выделяют на развитие медицинской инфраструктуры.

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