По его словам, вскоре Украина получит от румынских партнеров новую систему противовоздушной обороны Patriot.

Украинские пилоты начали проходить подготовку на F-16 в Румынии. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Провел плодотворный телефонный разговор с министром обороны Румынии Анджелом Тилваром. Ключевая тема - усиление защиты украинского неба от российских ракет и дронов", - написал он в Facebook.

По его словам, вскоре Украина получит от румынских партнеров новую систему противовоздушной обороны Patriot.

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"F-16 в украинском небе тоже станет больше: группа наших пилотов уже проходит подготовку в Румынии. Поблагодарил румынского коллегу, народ и правительство его страны за поддержку и укрепление нашей ПВО. Договорились продолжать сотрудничество. Планирую свой визит в Румынию", - добавил он.

Истребители F-16 в Украине - последние новости

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский прокомментировал катастрофу истребителя F-16 в Украине и рассказал, когда будут известны результаты расследования. Он рассказал, что погибший летчик "сбил две ракеты и атаковал, преследуя третью крылатую ракету, используя бортовое вооружение".

Сейчас, по его словам, комиссия Министерства обороны проводит расследование, чтобы выяснить все факты катастрофы самолета.

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