По словам экспертов, сейчас дальнобойные ракеты могут быть нацелены на российские системы ПВО, угрожающие зарождающемуся украинскому флоту истребителей.

Всплеск применения Россией управляемых авиабомб придал новую остроту давним дебатам о том, следует ли Украине разрешить использовать оружие от западных союзников для ударов по военным целям в глубине территории РФ, пишет The New York Times.

"Украина в течение нескольких месяцев просила использовать западное оружие большой дальности для ударов по военным объектам, которые Россия использует для запуска ракет и размещения боевых самолетов, сбрасывающих бомбы", - говорится в публикации.

Официальные лица США на условиях анонимности заявили, что Великобритания и Франция, предоставившие Украине дальнобойные ракеты Storm Shadows/SCALP, по-видимому, ждут одобрения американского лидера Джо Байдена, отметили в NYT. Байден тем временем сталкивается с давлением в американских внешнеполитических кругах. В частности, высокопоставленные американские военные планировщики больше не советуют этого делать, добавили в издании.

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"Сейчас, похоже, Байден взвешивает, насколько далеко вглубь России можно позволить Украине использовать ракеты ATACMS, которые Соединенные Штаты впервые передали Киеву в прошлом году… В мае Байден неохотно согласился разрешить Украине запустить ATACMS по России, чтобы нацелиться на военные базы, которые использовались для атак на украинский приграничный город Харьков", - говорится в публикации.

По словам экспертов, сейчас ATACMS, в частности, могут быть нацелены на российские наземные системы ПВО, угрожающие зарождающемуся украинскому флоту истребителей F-16, которые могут сыграть решающую роль в борьбе с российскими управляемыми авиабомбами. Но остается неясным, будет ли Украина запускать F-16 на территорию России. И страны НАТО, которые пожертвовали самолеты, расходятся во мнениях относительно того, стоит ли это делать NYT.

При этом указывается, что, если F-16 пересекут границу, они смогут нацеливаться и на российские самолеты с помощью американских ракет средней дальности, известных как AMRAAM, которые Соединенные Штаты уже отправили в Украину. Кроме того, отмечается, что Администрация Байдена готова предоставить Украине и крылатые ракеты воздушного базирования JASSM, которые могут использоваться с F-16.

"Украина уже способна наносить удары глубоко вглубь России с помощью отечественных беспилотников и испытывает новую ракету класса "земля-земля" большой дальности, которую можно запускать, не спрашивая разрешения Запада… Однако, когда речь идет о борьбе с управляемыми авиабомбами, американские официальные лица и эксперты заявляют, что Украине необходимо будет наносить удары глубоко вглубь России с использованием истребителей и наземных воздушных систем - почти все из которых потребуют одобрения Запада", - пишет NYT.

Удары по России западным оружием - актуальное

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер 13 сентября обсудят дальнобойные возможности для Украины.

В частности, речь будет идти о разрешении на применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS и Storm Shadow.

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