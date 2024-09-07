По данным СМИ, это станет реальностью, если США согласятся отправить малозаметные ракеты для поражения целей с воздуха.

Украинские F-16 будут иметь большую дальность удара, чем ATACMS, если США в конечном итоге отправят малозаметные ракеты AGM-158 или JASSM.

Как сообщает Business Insider, истребители F-16 вскоре могут летать с малозаметными крылатыми ракетами дальнего радиуса действия американского производства. Но пока что США решают, передавать ли Киеву ракеты класса "воздух-поверхность" AGM-158 или JASSM. Это высокопрофильное оружие даст Киеву значительно большую дальность удара, чем любые другие западные боеприпасы, которые есть в его арсенале.

Также непонятно, как Украине позволят использовать JASSM, если она их получит. США могут ограничить использование, в частности запретить бить по целям в России.

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В прошлом месяце Politico впервые сообщило, что администрация Байдена открыта для отправки JASSM в Украину. Ранее на этой неделе агентство Reuters сообщило, что США были близки к договоренности об отправке ракет в Киев в рамках пакета вооружений, который будет объявлен осенью, но окончательное решение еще не принято. Пентагон также заявил, что решение еще не принято.

"Мы еще даже не столкнулись с таким решением. Несмотря на то, что Министерство обороны всегда рассматривает ряд вариантов, я бы не сказал, что мы близки к соглашению или решению по ним, и поэтому не было обсуждения ограничений", - сказал представитель Пентагона.

Что умеют JASSM

JASSM - это малозаметные ракеты, которые запускаются с самолета для поражения надводных целей. Их разработала американская оборонная фирма Lockheed Martin, и они служат более двух десятилетий, хотя впервые бой с участием этих ракет показали лишь несколько лет назад. Лишь небольшое количество стран имеет такую возможность.

Более старые варианты JASSM имеют боеголовку весом 450 кг и радиус действия более 370 км, что значительно превышает дальность других западных ракет класса "воздух-поверхность", отправленных в Украину, включая ракеты Storm Shadow/SCALP-EG, предоставленные Британией и Францией.

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С такой дальностью JASSM также превзойдет дальность наземных тактических ракетных систем ATACMS, которые имеют наибольший радиус действия из всех боеприпасов, которые Вашингтон отправлял Киеву.

Благодаря JASSM Украина могла бы расширить зону охвата для ударов по военным объектам на территории России. Однако США запретили Киеву использовать ATACMS для ударов по территории РФ, и они могут сделать то же самое с JASSM, таким образом ограничивая их полезность в определенной степени. Цели в глубине оккупированного Россией Крымского полуострова могут быть честными, поскольку Вашингтон там был более снисходительным.

В ожидании уступок

Украинские официальные лица неоднократно лоббировали США, чтобы они отменили все ограничения на нанесение ударов внутри России, утверждая, что эти ограничения фактически тормозят способность Киева воевать.

Киев уже получает от Запада разнообразные мощные ракеты для своего нового, но небольшого запаса F-16. К ним относятся ракеты "воздух-воздух" и оружие "воздух-поверхность". Но JASSM предоставят истребителям дополнительные варианты дальнего удара, которые могут быть полезными, даже если их использование будет ограничено оккупированной Россией территорией в Украине, как ATACMS.

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Бывшие американские летчики истребителей заявили, что это оружие пригодится Украине.

Майк Торреалдей, полковник ВВС США в отставке, который участвовал в боевых операциях на Ближнем Востоке на F-16, сказал, что отправка Украине боевого оружия даст истребителям возможность достигать целей, не входя в угрожающие зоны действия российской ПВО.

"Такое вооружение, такое как JASSM, является превосходным активом в любом конфликте, поскольку оно позволяет наносить удары по врагу, не подвергаясь ракетным системам "земля-воздух", - сказал Торреалдей.

Винсент Айелло, бывший военно-морской летчик США, который, кроме полетов на реактивных самолетах ВМС, также летал на F-16 во время своей карьеры, сказал, что JASSM даст Украине "способность глубокого блокирования ударов", которую она сможет использовать для угрозы российским базам, силам и логистической операции.

"Поскольку оружие включает стелс и программируемые маршруты, защититься от него будет сложнее, что делает его гораздо большим вызовом для России", - сказал он.

Украина потеряла первый F-16

О появлении в небе обещанных партнерами истребителей президент сообщил еще в начале августа. Вскоре стало известно, что американские самолеты задействовали в отражении массированного ракетного и дронового удара по Украине.

Напомним, 26 августа россияне запустили в сторону страны 127 ракет и 109 ударных дронов. Иностранные СМИ сообщили, что именно в тот день потерпел крушение американский F-16.

Впоследствии информацию о катастрофе подтвердил украинский Генштаб. Военные отметили, что потеряли связь с пилотом во время обстрела. Напомним, в тот день погиб украинский авиатор Алексей Месь. Защитник Украины успел сбить три крылатые ракеты и один ударный беспилотник.

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