Дрон, который летит со скоростью 200 км/ч, гораздо легче перехватить, чем дрон на скорости 700 км/ч, отметил Храпчинский.

Использование реактивной тяги стало следующим этапом в развитии украинского военно-промышленного комплекса (ВПК). И толчком к этому стала существующая проблематика, говорит заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, эксперт по авиации Анатолий Храпчинский.

"Мы все видели последние видео с территории РФ, где они пытались перехватить наши беспилотники, и там мы видели те же самые прожекторы, мобильные группы. То есть враг активно обучается. И понятно, что дрон, который летит со скоростью 200 км/ч, гораздо легче перехватить, чем дрон, который летит со скоростью более 700 км/ч. Поэтому и расчет на то, чтобы прорвать противовоздушную оборону врага, сейчас ставится именно на средства поражения на реактивной тяге", – пояснил он в комментарии "Украинскому радио".

Он отметил, что некоторые системы, которые активно использовались в этом году, в частности инерционные системы навигации, были разработаны с учетом возможности работы на скорости до 1000 километров в час. То есть, акцентирует эксперт, уже тогда предполагалось, что будет использоваться реактивная тяга.

Видео дня

"Кстати, более 7 тысяч ударов за этот год Украина осуществила по территории РФ и большинство из них за счет собственного оружия. Поэтому, если говорить о возможностях, то безусловно, реактивная тяга позволяет нам работать на больших скоростях и увеличить полезную нагрузку. То есть можно говорить о том, что раньше мы могли донести на глубину до тысячи километров около 100 кг "демократии", сейчас мы можем говорить о 450 кг. Это за счет того, что мы существенно улучшаем некоторые наши способности", – продолжил Храпчинский.

Он также прокомментировал новую украинскую разработку – ракету "Трембіта".

"С учетом двигателя, который они используют на этой версии, она работает на 200 км. Дальность 200 км. Если мы говорим о попытках долететь до Москвы и ударить, то здесь нужны будут немного другие виды двигателей", – сказал он.

Сейчас ракета "Трембіта" использует импульсный двигатель, который требует много топлива. Храпчинский заметил, что он неэффективен на больших расстояниях.

"Но у них есть разработки, которые позволят им все-таки выполнить эту задачу с другим видом двигателя. Кстати, мы же имеем уже совместное украинско-чешское производство реактивных двигателей, которые в дальнейшем будут ставиться на наши беспилотники. Поэтому неплохое начало", – констатировал эксперт.

Производство оружия в Украине: последние новости

Ракета "Трембіта" имеет не только преимущества, но и серьезные недостатки, говорит ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко. Они связаны с особенностями ее силовой установки. Двигатель этой ракеты очень неэкономный.

Ранее мы писали о том, что Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях Сил обороны Украины дистанционно управляемый боевой модуль Wolly. Заряда его аккумуляторов хватает на несколько дней работы. Он оснащается пулеметом калибра 7,62 или 12,7 мм с боекомплектом с системой автоматической подачи патронов, тепловизором, системой автоматического обнаружения, распознавания и сопровождения целей.

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