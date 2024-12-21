Заряда аккумуляторов хватает на несколько дней работы.

Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях Сил обороны Украины дистанционно управляемый боевой модуль Wolly. Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства.

Известно, что это модуль украинского производства. Он оснащается пулеметом калибра 7,62 или 12,7 мм с боекомплектом с системой автоматической подачи патронов, тепловизором, системой автоматического обнаружения, распознавания и сопровождения целей.

Среди других преимуществ этого модуля – удобство транспортировки. Благодаря его сравнительно легкому весу, к месту установки Wolly может доставить один военный.

Видео дня

Заряда аккумуляторов хватает на несколько дней работы, акцентируют в Минобороны.

Производство оружия в Украине: другие новости

В Украине завершили этап испытаний новых БПЛА оптоволоконной связью. Они способны преодолевать вражеские средства РЭБ, рассказали в Генштабе ВСУ. Возглавляет перечень дрон проекта "BLACK WIDOW WEB 10" – камикадзе на оптоволокне. Этот БПЛА может преодолеть более 5 км и нести около 2 килограммов полезного веса.

Ранее командующий Силами беспилотных систем ВСУ, полковник Вадим Сухаревский заявил, что Украина уже владеет лазерным оружием. Разработка называется "Тризуб".

"Мы можем констатировать, что сегодня Украина является, если я не ошибаюсь, пятой страной, которая может сказать, что у нее есть лазер", – сказал он.

Вас также могут заинтересовать новости: