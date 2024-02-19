Россияне заявили, что сбили соответствующий дрон в районе оккупированного Новоазовска возле российской границы.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вероятно уже используют британские реактивные БПЛА QinetiQ Banshee Jet 80 в качестве дальнобойных дронов-камикадзе для ударов по российским позициям. В сети появились первые фото и видео, которые могут подтверждать данный факт, пишет Defence Express.

Кадры опубликовали россияне, заявив, что сбили соответствующий дрон в районе оккупированного Новоазовска возле российской границы (около 90 км от текущей линии фронта).

"Для Banshee Jet 80+ такая дальность полностью подпадает под возможности, так как для этого дрона в версии мишени операционная дальность (operating range) определена в пределах более 100 км. Но когда речь шла о планах британских дронов, то чиновники заявляли об их дальности до 200 км", - говорится в публикации.

Также отмечается, что вполне возможно, что и 200 км для него не предел.

Кроме того, аналитики не исключают, что некоторые тактико-тактические характеристики беспилотника претерпели изменения из-за необходимости нести боевую часть. Хотя предположение, что Лондон будет передавать именно такой дрон, делались еще довольно давно.

По информации оккупантов, дрон оборудован боевой частью весом 7 кг.

Британия разработала для Украины дрон-камикадзе - что сообщалось

Как писал УНИАН, 15 мая 2023 года Британия объявила о передаче Украине сотни боевых БПЛА, в том числе ударных дронов дальностью более 200 км.

Тогда СМИ не исключали, что среди поставляемых беспилотников могут быть и новые разработки Британии. Как раз в то время сообщалось, что Лондон секретно испытал ряд беспилотников, в том числе дроны-камикадзе компании QinetiQ с треугольным крылом, напечатанные на 3D-принтере.

О характеристиках новой разработки на тот момент ничего не было известно. Но журналисты, ссылаясь на уже имеющиеся разработки QinetiQ, предполагали, что эти БПЛА вполне могли бы быть адаптацией БПЛА QinetiQ Banshee Jet 80+ - похожую на "крылатую ракету" воздушную "мишень" с реактивным двигателем.

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