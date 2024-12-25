Специалисты считают, что Украина может производить до 100 таких ракет в неделю.

Новая украинская ракета "Трембита" имеет не только преимущества, но и серьезные недостатки, связанные с особенностями ее силовой установки. Об этом в эфире "Раԁіо NV" сообщил ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко.

"Простота имеет свои плюсы и свои минусы. Этот двигатель (двигатель ракеты "Трембита", - УНИАН), он неэкономный. Это прямоточный импульсный двигатель. Его циклы меняются очень быстро. Расход топлива огромный и регулировать расход топлива достаточно трудно", - сказал специалист.

По словам специалиста, новая разработка концептуально похожа на немецкий самолет-снаряд "Фау-1", который оснащали пульсирующим воздушно-реактивным двигателем. Такой подход позволял максимально упростить и удешевить изделие. Всего во время Второй мировой войны произвели около 25 тысяч таких ракет.

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Дальность "Фау-1" составляла 250 км, впрочем, новая разработка может иметь лучшие показатели.

"Я надеюсь, что нам удастся повысить характеристики этого объекта. Увеличить количество топлива и иметь дальность хотя бы 500 километров, потому что 200 километров это мало. Такую дальность мы покрываем нашими беспилотниками", - говорит Романенко.

Другим важным направлением, по словам эксперта, является увеличение боевой части "Трембиты".

Новая украинская ракета "Трембита" - что известно

Напомним, в декабре УНИАН писал, что Украина уже полтора года работает над созданием ракеты "Трембита". Как сообщалось, "Трембита" в базовой комплектации способна развивать скорость до 400 км/ч и имеет дальность полета 200 км (также иногда говорят о 140 км).

По словам военного эксперта Романа Свитана, Украина может производить до сотни таких ракет в неделю. Среди потенциальных целей "Трембиты" - российские системы ПВО, места сосредоточения живой силы противника и склады с боеприпасами.

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