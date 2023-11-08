В Украину приходит новая техника, которая становится в строй, усиливая то или иное направление, отметил спикер Воздушных сил.

На территории Украины работают различные комплексы противовоздушной обороны западного образца, в частности NASAMS, IRIS-T, Patriot. Лучшим на сегодня является немецкая IRIS-T, заявил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Как рассказал представитель ВС ВСУ в эфире телеканала FREEДОМ, если расположить комплекс в нужное время и в нужном направлении, то даже одна система способна решить вопрос. Где именно они стоят – не разглашают, чтобы оккупанты не получили эту информацию.

"Комплексы NASAMS и IRIS-T пришли к нам фактически одновременно в момент, когда россияне начали обстреливать нашу критическую инфраструктуру. IRIS-T был один, NASAMS было два подразделения. Подразделение может быть разное, главное — это радар, который видит воздушные цели, воздушную обстановку и передает данные на командный пункт, где сидит боевая обслуга и, соответственно, пусковые установки. Потом уже работа без людей идет, установки находятся на определенном расстоянии от радара и командного пункта. Командный пункт и пусковая – это уже можно считать батарея, она не полноценная, но уже работает. Сама пусковая NASAMS работать не может", – рассказал Юрий Игнат.

В то же время он отметил, что пусковая "Бук М1" – на гусеничном ходу. Она может ездить и работать в автономном режиме.

"Поэтому NASAMS и другие комплексы работают по такому принципу, как я сказал, поэтому в NASAMS может быть командный пункт, радар, до восьми пусковых установок, которые могут быть расположены на определенной удаленности друг от друга и обеспечивать стрельбу до 40 км по воздушным целям, аэродинамическим воздушным целям. Не скажу, что есть системы, которые именно из восьми пусковых складываются, не просто их добывать, но по крупицам собирают", – добавил Игнат

Кроме того, в Украину приходит новая техника, которая усиливает защиту на том или ином направлении.

"Лучший на сегодняшний день – комплекс IRIS-T немецкого производства — самый новый фактически на той модели, которую мы получили. Радар прекрасный, наши зенитчики мне сказали, что он видит маленького воробья – за сотню километров может различить. IRIS-T работает на результат, близкий к 100%. NASAMS, в принципе, не хуже", – отметил он.

По словам Игната, самый распространенный среди западных комплексов, используемый в Украине – это NASAMS. Есть значительная доля сбития крылатых ракет именно с NASAMS.

В то же время он рассказал, что сейчас Украина ждет усиления системами ПВО от Франции. Речь идет о SAMP/T – "аналогичном Patriot".

"Patriot уже себя показал в плане сбития баллистики и аэробалистики, то есть по "Кинжалам" Patriot уже в Украине достаточно серьезную работу сделал. Ждем такого же и от французского комплекса, который уже есть на вооружении наших Воздушных сил", – добавил Игнат.

Также представитель ВС ВСУ высоко оценил работу других систем, работающих по ракетам и дронам, которые российские оккупанты запускают по территории Украины.

Оружие для Украины: последние новости

7 ноября Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила усиление для ПВО накануне зимы. На боевое дежурство стали дополнительные системы NASAMS, переданные партнерами.

Кроме того, немецкий концерн Rheinmetall сообщил, что получил от правительства Германии заказ на поставку Украине около 100 тысяч боеприпасов к минометам калибра 120 миллиметров. Поставки должны начаться в ближайшее время.

Вас также могут заинтересовать новости: