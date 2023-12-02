В учениях приняли участие опытные украинские офицеры, которые ранее уже работали с ПВО.

В Германии уже вторая группа украинских военных закончила обучение на зенитно-ракетном комплексе Patriot.

Об этом заявил командующий многонационального тренировочного командования генерал-лейтенант Андреас Марлов, пишет Deutsche Welle. Отмечается, что в учениях на одной из баз Военно-воздушных сил в Германии приняли участие 70 украинских солдат и офицеров. Весь курс длился более шести недель.

По словам командующего, наши защитники достигли такого уровня компетенции, который позволит им самостоятельно работать с этим комплексом ПВО и выполнять боевые задачи.

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В учениях участвовали опытные украинские офицеры, за плечами которых годы службы в силах противовоздушной обороны. Многие из них имеют опыт работы с советскими системами С-300.

Война в Украине - усиление ПВО

Недавно в Воздушных силах ВСУ сообщили, что украинские защитники получат дополнительные системы противовоздушной обороны западных образцов, такие как IRIS-Т, Patriot, а также комплексы Hawk. Спикер ВС ВСУ Юрий Игнат считает, что лучшей является немецкая IRIS-T.

В целом на счету Patriot в Украине мы уже имеем 15 сбитых "Кинжалов". Плюс еще десятки сбитых баллистических ракет, которые летели на Киев.

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