Микс советского и западного вооружения в Украине будет еще длительное время, отметил спикер командования Воздушных сил армии нашего государства.

Украина получит еще один зенитно-ракетный комплекс Patriot от Германии.

Об этом спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона. Он отметил, что о сроках нельзя говорить. Также добавил, что иногда сообщение о получении какого-то вооружения дублируется и складывается впечатление, что его несколько единиц.

"Может быть, что Германия заявляет, что будет поставлен Patriot, а потом это дополняется кем-то из Еврокомиссии, или кто-то из Рамштайна может выступить, а потом украинский истеблишмент подтягивается и эту информацию распространяет - и такое впечатление складывается, что тех комплексов уже не один, а 10", - отметил он. По его словам, хотелось бы, чтобы поставка комплексов происходила быстро.

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"Вы видели, возможно, новость, что проходят учения уже в Испании - подразделение дежурное, которое получило батарею Hawk, которая также будет усиливать наши Силы обороны, а именно ПВО", - сказал Игнат. По его словам, речь идет и о других комплексах, которые нам пообещала Германия, начиная от "Гепардов", заканчивая IRIS-T. "Недавно было заявление от руководства государства о том, что Украина дополнительно получит систему NASAMS", - напомнил он.

Игнат отмечает, что заменить советское ПВО на западное - "это реалии времени, это необходимость", но это не будет так быстро - нет столько в мире ПВО, чтобы сразу все заменить. "Поэтому такой микс советского и западного вооружения будет еще длительное время в Украине. Вы знаете, что западные ракеты будут использоваться с советских комплексов, которые мы имеем на вооружении", - добавил он.

Важные новости о ПВО Украины - это стоит знать

Как писал УНИАН, Юрий Игнат сообщал, что на территории Украины работают различные комплексы противовоздушной обороны западного образца, в частности NASAMS, IRIS-T, Patriot. Он отмечал, что лучшее на сегодняшний день - немецкая IRIS-T.

Стоит отметить, что по состоянию на 10 ноября 2023 года украинские воины уже ликвидировали 1 558 вражеских крылатых ракет.

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