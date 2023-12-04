К защите украинцев привлекли истребительную авиацию, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

В ночь на 4 декабря 2023 года российские оккупанты атаковали Украину, запустив 23 ударных БпЛА "Shahed-136/131" с мыса Чауда (оккупированный Крым) и управляемую авиационную ракету из воздушного пространства оккупированной Херсонщины.

Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, к отражению воздушного нападения привлекли истребительную авиацию, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы ПС и Сил обороны Украины.

Отмечается, что наши защитники в результате боевой работы уничтожили 18 ударных БпЛА и одну управляемую авиационную ракету Х-59. Противовоздушная оборона работала по меньшей мере в девяти областях Украины.

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Война в Украине - атаки дронов

Как сообщал УНИАН, 3 декабря президент Владимир Зеленский призвал украинцев не игнорировать воздушные тревоги в ближайшие дни.

По словам экспертов, россияне начали устанавливать на дроны-камикадзе Shahed-136 4G-модемы с сим-картами украинских операторов. Кроме того, оккупанты цепляют на "Шахеды" термобарический заряд.

Российские оккупанты начали использовать на войне в Украине модернизированные "Шахеды" с обновленными бесколлекторными моторами. Несмотря на старания врага, ПВО успешно сбивает их дроны.

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