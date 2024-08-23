Возможность установки РЛС на подвижной платформе была особенно важным пожеланием Украины.

Минобороны Нидерландов анонсировало заказ 51 радара у Robin Radar Systems для Украины.

Как пишет Defence Express, эти РЛС можно устанавливать на подвижные платформы. Сами же радары специализируются именно на обнаружении дронов. Учитывая это, аналитики считают, что речь идет о модели IRIS Drone Radar.

Это единственный продукт Robin Radar Systems с такими возможностями и характеристиками. Его же видно на фото с подписания соглашения.

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Как отмечается, возможность установки РЛС на подвижной платформе была особенно важным пожеланием Украины, ведь наши военные уже имели реальный опыт использования радаров без этой возможности.

Что известно о IRIS Drone Radar

Эта РЛС весит всего 29 кг, разворачивается за 15 минут и обеспечивает круговой обзор с инструментальной дальностью до 5 км. По данным производителя, радар обнаруживает дроны весом до 3 кг с 4 км, а 1,4 кг с 2 км.

"Эта трехкоординатная РЛС работает в X-Band диапазоне, то есть на длине волны 3,75-2,5 см и на частотах 8 - 12 ГГц. Ширина луча составляет 6 градусов, а скорость сканирования 1 секунда. Относительно возможности работы во время движения, то разрешена скорость до 100 км/ч, и углы до 10 градусов", - отметили аналитики.

По их мнению, эта малогабаритная РЛС станет идеальным дополнением к возможностям обнаружения целей мобильными огневыми группами. Кроме того, она будет очень полезной и прикрытия от угрозы во время маршей.

Война в Украине - помощь Нидерландов

В июле сообщалось, что этим летом Украина получит 14 танков Leopard 2A4, которые приобрели Нидерланды и Дания. В том же месяце власти Нидерландов выделили 20 млн евро в общий фонд новой коалиции по закупке беспилотников для Украины. Кроме того, страна выделила $300 миллионов на боеприпасы для украинских F-16.

Как известно, Нидерланды также являются одним из доноров западных истребителей для ВСУ - они решили предоставить нашим воинам аж 24 самолета.

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