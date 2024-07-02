Одобрена экспортная лицензия.

Нидерланды вскоре могут отправить в Украину первые истребители F-16, поскольку необходимая для экспорта лицензия уже получена.

Об этом Палате представителей сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, пишет De Telegraaf. "Нидерланды должны передать 24 истребителя F-16 украинцам, которые отчаянно нуждаются в этих самолетах для защиты от российских воздушных ударов", - говорится в сообщении.

Журналисты отмечают, что Палата представителей не будет разглашать сроки отправки американских истребителей, это остается тайной.

Видео дня

F-16 для Украины

Как известно, сейчас четыре страны официально пообещали передать Украине американские истребители F-16. Продолжаются учения украинских пилотов на территории стран-партнеров.

Бельгия анонсировала поставки 30 самолетов , Дания - 19, а в Норвегии заявили, что украинские Воздушные силы получат от них истребители с более новым вооружением.

Нидерланды должны отправить в Украину 24 F-16. Ранее Оллонгрен заявляла, что первые истребители должны прибыть уже летом этого года. После этого поставки этих "птичек" будут поставлены "на поток", добавила она.

Вас также могут заинтересовать новости: