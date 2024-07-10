Эта сумма добавляется к 150 миллионам евро, уже выделенным ранее.

Нидерланды выделяют дополнительно 300 миллионов евро на закупку боеприпасов для самолетов F-16, которые страна вскоре поставит Украине. Об этом сообщает Минобороны Нидерландов со ссылкой на заявление министра обороны Рубена Брекельманса на саммите НАТО в Вашингтоне.

Отмечается, что эта сумма добавляется к 150 миллионам евро, уже выделенным ранее на эти цели. Речь идет о вооружении для F-16, закупаемом непосредственно у промышленности.

"Украинцы должны не только уметь летать на F-16. Вооружение имеет решающее значение. С помощью приобретенных нами боеприпасов F-16 смогут отражать российские атаки", - заявил министр.

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Он отметил, что агрессия России не знает границ, поэтому поддержка Украины должна "продолжаться на полной скорости".

"Приобретая дополнительные боеприпасы для F-16, мы тем самым хотим дать понять Москве, что союзники по НАТО будут продолжать оказывать Украине неослабную поддержку. Россия не должна выиграть эту войну, и это также в интересах нашей безопасности".

F-16 для Украины - последние новости

Как заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, истребители F-16 уже этим летом будут летать в небе Украины. Госсекретарь США отметил, что самолеты поступают от Дании и Нидерландов.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо не менее 128 истребителей F-16, чтобы эффективно противостоять России в небе.

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