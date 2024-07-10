Нидерланды выделяют дополнительно 300 миллионов евро на закупку боеприпасов для самолетов F-16, которые страна вскоре поставит Украине. Об этом сообщает Минобороны Нидерландов со ссылкой на заявление министра обороны Рубена Брекельманса на саммите НАТО в Вашингтоне.
Отмечается, что эта сумма добавляется к 150 миллионам евро, уже выделенным ранее на эти цели. Речь идет о вооружении для F-16, закупаемом непосредственно у промышленности.
"Украинцы должны не только уметь летать на F-16. Вооружение имеет решающее значение. С помощью приобретенных нами боеприпасов F-16 смогут отражать российские атаки", - заявил министр.
Он отметил, что агрессия России не знает границ, поэтому поддержка Украины должна "продолжаться на полной скорости".
"Приобретая дополнительные боеприпасы для F-16, мы тем самым хотим дать понять Москве, что союзники по НАТО будут продолжать оказывать Украине неослабную поддержку. Россия не должна выиграть эту войну, и это также в интересах нашей безопасности".
F-16 для Украины - последние новости
Как заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, истребители F-16 уже этим летом будут летать в небе Украины. Госсекретарь США отметил, что самолеты поступают от Дании и Нидерландов.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо не менее 128 истребителей F-16, чтобы эффективно противостоять России в небе.