Такая техника значительно улучшит возможности ВСУ на поле боя.

14 танков Leopard 2A4, которые приобрели Нидерланды и Дания для Украины, будут отправлены уже этим летом. Техника находилась на ремонте и испытании в последние месяцы. Об этом сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, передает пресс-служба Министерства обороны Нидерландов.

Отмечается, что эти танки отремонтировала немецкая оборонная компания Rheinmetall. Теперь ВСУ могут использовать их для борьбы с оккупантами. Сейчас 2 танка проходят еще некоторые проверки, а остальные 12 уже готовы к отправке.

"Украина срочно нуждается в дополнительной военной поддержке из-за тяжелых боев. Эти танки могут сыграть важную роль в защите украинской армии от российских войск", - считает Брекельманс. Видео дня

По его словам, Нидерланды продолжат оказывать помощь Украине вместе с союзниками столько, сколько понадобится.

В пресс-службе Минобороны Нидерландов добавили, что Leopard 2A4 могут помочь Украине получить преимущество на фронте, ведь имеют большую огневую мощь, хорошо защищают экипаж и являются быстрыми.

Танки для Украины - последние новости

Как писал УНИАН, Германия передала Украине тайный пакет военной помощи, а именно десять основных боевых танков Leopard 1A5 и еще двадцать БМП Marder.

Также Украина получила два дополнительных мостоукладочных танка Biber, два дополнительных инженерных танка Dachs, два эвакуационных танка и четыре дополнительных танка для разминирования Wisent 1.

В свою очередь издание Le Monde отмечало, что конкуренция между мировыми производителями танков набирает обороты, поскольку продолжается война в Украине. Также журналисты отметили, что российская промышленность становится мощнее.

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