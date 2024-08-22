Мобильность радаров дает возможность непрерывно выявлять дроны противника, а потом выводить их из строя, отметили в Минобороны Украины.

Продолжается война в Украине, и Нидерланды закупают для Украины 51 мобильный радар для обнаружения беспилотников.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. Ожидается, что Нидерланды передадут мобильные радары в четвертом квартале 2024 года. Поставщиком этих радаров является нидерландская компания Robin Radar Systems.

"Системы способны контролировать окружающую среду и выявлять дроны, движущиеся даже на высоких скоростях. Мобильность радаров дает возможность непрерывно выявлять беспилотники противника, а потом выводить их из строя", - информирует оборонное ведомство Украины.

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Как сообщал УНИАН, Украина неоднократно призывала международных партнеров усилить украинскую ПВО в связи с массированным ракетными и дроновыми атаками россиян на гражданские объекты, в частности, энергетической сферы.

Появление западных истребителей F-16 в Украине является важным шагом союзников для усиления потенциала Сил обороны в противовоздушной обороне, отметил недавно генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко.

Он назвал эти истребители "дальнобойной рукой" системы ПВО, поскольку они способны уничтожать очень большой спектр средств нападения: самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и дроны-камикадзе.

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