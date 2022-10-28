Германия не спешит делать шаги по наращиванию оборонных закупок и замещению оружия и боеприпасов, переданных Украине, несмотря на обещания канцлера Олафа Шольца выделить 100 миллиардов евро на модернизацию Бундесвера.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.
По словам источника издания, который связан с процедурами оборонных закупок Германии, "движения почти нет", и было размещено очень мало заказов.
В то же время руководители оборонных предприятий не под запись назвали действия немецкого правительства по пополнению запасов Бундесвера "вялыми" из-за медленных процедур и отсутствия решений на самом высоком уровне.
"Мы ожидали бы увидеть гораздо больше заказов к этому времени", – рассказал журналистам на условиях анонимности один из руководителей военной промышленности Германии.
"В Украине идет война, но процедуры здесь все еще работают в режиме мирного времени, тогда как инфляция съедает деньги", – заявил изданию другой источник.
Отмечается, что прогресса нет в вопросах замены 14 самоходных гаубиц и 13,5 тысяч артиллерийских боеприпасов, которые Германия поставила Украине со складов Бундесвера. Среди причин такого "торможения" выделяют отказ министра финансов Германии Кристиана Линднера одобрить расходы.
Дефицит вооружения в Германии наблюдался и до полномасштабного вторжения России в Украину. Есть потребность в системах противовоздушной обороны малой и средней дальности, в частности IRIS-T SLM, которых еще нет на вооружении Бундесвера.
Как пишет издание, война России против Украины стала поворотным моментом оборонной политики Германии. После российского вторжения страна создала специальный фонд в размере 100 миллиардов евро для модернизации своих вооруженных сил. Однако эти средства используются очень медленно.
Военная помощь Украине: роль Германии
26 октября 2022 года стало известно, что Германия передала Украине новый пакет помощи. В него вошли РСЗО MARS II, САУ Panzerhaubitze 2000 и боеприпасы. Именно эту помощь анонсировал во время своего визита в Киев президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
Кроме того, Германия станет одним из центров обучения военных Вооруженных сил Украины в рамках тренировочной миссии ЕС. До весны 2023 года Германия обучит до 5000 украинских военнослужащих.
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