Германия является третьим крупнейшим военным донором Украины, хотя и значительно уступает Соединенным Штатам.

Правительство Германии выделило дополнительно 1 млрд евро из бюджета на 2023 год на поддержку Украины - деньги будут направлены на защиту от российских кибератак и сбор доказательств военных преступлений.

Как пишет Reuters со ссылкой на документ, дополнительное выделение средств происходит на фоне споров о том, должна ли Германия активизировать предоставление военной помощи Украине, которая заявляет, что ей нужно наступательное боевое оружие, включая танки, чтобы дать отпор РФ.

"Выделение средств являются победой Зеленых, коалиционной партии, которая была самым сильным сторонником военной поддержки Украины после того, как президент России Владимир Путин отдал приказ о вторжении в феврале", - пишет издание.

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Германия является третьим крупнейшим военным донором Украины, хотя и значительно уступает США, чьи поставки вооружений имели решающее значение для успехов украинских вооруженных сил на поле боя, кульминацией которых стало освобождение Херсона, добавляет издание.

"Бюджет Украины ясно показывает, что наша поддержка выходит далеко за пределы важных и необходимых поставок оружия. Мы вкладываем огромные средства в мир в Европе и Украине", - сказал немецкий депутат Робин Вагенер, который возглавляет парламентскую группу "Украина".

Часть средств будет направлена на поддержку групп, которые фиксируют доказательства нарушений прав человека и военных преступлений, в том числе тех, которые были выявлены после вывода российских войск.

Дополнительные средства также пойдут на поддержку гражданского общества, включая защиту журналистов в Украине, Беларуси и РФ.

Военная помощь Германии

Недавно Германия передала первую систему противовоздушной обороны IRIS-T, которая успела продемонстрировать "довольно неплохие" результаты.

19 сентября Украина получила от Германии РСЗО Mars II и бронетранспортеры Dingo. Также в стране анонсировали отправку Украине еще четырех САУ Panzerhaubitze 2000 и боеприпасов для них.

В то же время Германия не спешит передавать Украине современные танки. Олаф Шольц объяснял, что Германия не отправляет Украине Leopard II, ибо не хочет допустить "расширения масштабов войны".

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