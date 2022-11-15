В центре будут также проводить обслуживание, а не только ремонтировать оружие.

Германия создаст в Словакии центр для ремонта поставленного Украине оружия, которое используется для борьбы с российскими оккупантами.

Как сообщила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт, основное внимание уделят немецким гаубицам Pzh 2000, пишет издание Reuters.

"Мы достигли соглашения, и работа может начаться немедленно, чтобы все оборудование, которое было поставлено, могло быть отремонтировано после выхода из боя", - заявила она.

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В центре будут также проводить обслуживание, а не только ремонтировать оружие.

Также она добавила, что Германия планирует обучить у себя около пяти тысяч украинских военных в рамках учебной миссии ЕС.

Военная помощь Германии: что известно

Осенью Германия передала первую систему противовоздушной обороны IRIS-T, которая успела продемонстрировать "довольно неплохие" результаты.

19 сентября Украина получила от Германии РСЗО Mars II и бронетранспортеры Dingo. В ФРГ анонсировали отправку Украине еще четырех САУ Panzerhaubitze 2000 и боеприпасов для них.

В начале ноября в Украину прибыла очередная партия военной техники и амуниции из Германии. В обновленном списке военной помощи Украине - 30 бронемашин Dingo, 18 разведывательных беспилотников, пять тягачей-транспортеров M1070 Oshkosh и ракеты для системы ПВО Iris-T.