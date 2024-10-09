Также в Германии пообещали до конца года передать больше оружия для нашей страны.

На прошлой неделе Украина получила от Германии еще две системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM и SLS. Об этом сообщил немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг в интервью RND.

"Мы выполняем поставку на высоком уровне, и мы будем поддерживать этот высокий уровень. Только на прошлой неделе мы поставили две системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM и SLS. И до конца этого года мы поставим еще две системы ПВО, среднее двузначное количество боевых машин пехоты и боевых танков и пяти-шестизначное количество артиллерийских боеприпасов. Это действительно существенно", - подчеркнул он.

По словам Фройдинга, правительство Германии продолжает оставаться единым в своей поддержке Украины.

Видео дня

"Каждый шаг в поисках мира следует приветствовать. Однако трудно серьезно оценивать шансы. Это связано с тем, что Россия диктует свои условия, признавая аннексированные территории, которые не являются приемлемыми ни для Украины, ни для ее западных партнеров", - подчеркнул он, отвечая на вопрос о том, развиваются ли усилия по миру в Украине.

Помощь Украине от Германии - последние новости

Как писал УНИАН, в сентябре Германия передала Украине большой пакет военной помощи. В частности в него вошли танки Leopard 1 A5, САУ GEPARD, дроны и более 60 тысяч боеприпасов калибра 155 мм.

В то же время накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что его страна заказала для Украины еще 17 систем ПВО IRIS-T. По его словам, эти системы ПВО помогли сбить более 250 российских беспилотников и ракет и спасли много жизней в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: