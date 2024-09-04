Речь идет о 8 системах средней дальности (SLM) и еще 9 - малой (SLS).

Канцлер Олаф Шольц принял поставку усовершенствованной системы ПВО IRIS-T для немецких вооруженных сил и подтвердил заказы еще на пять, а также на дополнительные 17 единиц для Украины, чтобы помочь отразить российские атаки.

Выступая в среду на авиабазе на северном побережье недалеко от Киля, Шольц сказал, что закупка для Бундесвера шести IRIS-T, произведенных Diehl Defence GmbH & Co. KG, сыграет ключевую роль в укреплении Европейской инициативы Sky Shield, пишет Bloomberg.

На данный момент 21 страна, включая Великобританию и Турцию, подписались на возглавляемый Германией проект, призванный сделать континент менее уязвимым для авиаударов в период растущей геополитической напряженности.

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IRIS-T, предназначенные для Украины, помогли сбить более 250 российских беспилотников и ракет и спасли много жизней, сказал Шольц. Четыре будут отправлены до конца этого года, а остальные - в следующем году, пообещал он.

"Это показывает, что немецкая поддержка Украины не ослабевает. Мы спланировали заранее и своевременно обеспечили контракты и финансирование, чтобы Украина могла и впредь полностью полагаться на нас. И это также показывает, что наша промышленность очень эффективна - когда у нее есть необходимая безопасность планирования", - сказал Шольц гостям, включая министра обороны Бориса Писториуса.

По словам правительственного чиновника, к 2026 году Украина получит 24 системы IRIS-T из Германии, 12 средней дальности и 12 меньшей дальности.

Агентство DPA уточняет, что речь идет о 8 системах средней дальности (SLM) и еще 9 - малой (SLS). Четыре системы SLM и три SLS уже находятся в Украине.

Шесть систем IRIS-T для бундесвера обойдутся примерно в 950 миллионов евро, добавил чиновник, пожелавший остаться неназванным, обсуждая конфиденциальное планирование.

Хотя Шольц заслужил похвалу за укрепление противовоздушной обороны Украины, его также критиковали за отказ поставлять правительству в Киеве ракеты большей дальности. Немецкий лидер выразил обеспокоенность тем, что страна может быть втянута в более масштабный конфликт, если поставляемое ею оружие будет развернуто против российских целей.

В своей речи в среду Шольц отклонил критику решения своего правительства разрешить США разместить обычные дальнобойные вооружения в Германии с 2026 года.

Этот вопрос фигурировал в предвыборной кампании двух региональных выборов в Восточной Германии в воскресенье, на которых популистские партии, выступающие против этого шага, показали высокие результаты.

"Наша единственная цель - сдержать возможных нападающих. Любое нападение на нас должно представлять риск для нападающего. Наша цель - обеспечить здесь мир и предотвратить войну - и ничего больше", - сказал Шольц, обращаясь "ко всем, кто сомневается в этом решении".

Помощь Украине от Германии

В конце лета Германия сообщила о выделении новой партии военной помощи Украине. Это следует из обновленного списка переданных Киеву вооружений и других средств на сайте немецкого правительства.

В частности, Украине передали еще одну систему противовоздушной обороны IRIS-T.

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