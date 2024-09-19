В пакете помощи - 22 танка Leopard 1A5, которые Германия передала совместно с Данией.

Германия передала Украине новый большой пакет военной помощи, куда, среди прочего, вошли танки Leopard 1 A5, САУ GEPARD, дроны и более 60 тысяч боеприпасов калибра 155 мм. Об этом сообщила пресс-служба правительства Германии.

Так, в новый пакет вошли:

22 танка Leopard 1A5, переданные совместно с Данией;

22 противоминных автомобиля для защиты от засад (MRAP);

5 гусеничных вездеходов Bandvagn 206

один гусеничный транспортер повышенной проходимости Warthog;

три самоходные зенитные установки GEPARD с запасными частями;

две радиолокационные станции воздушного наблюдения TRML-4D;

10 пулеметов MG3 с 500 запасными стволами;

12 самоходных гаубиц PzH 2000;

1 млн боеприпасов к огнестрельному оружию

61 тысяча боеприпасов калибра 155 мм.

Кроме того, Германия передала Украине большое количество дронов, в частности:

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30 разведывательных беспилотников VECTOR с запасными частями

20 разведывательных беспилотников RQ-35 HEIDRUN;

20 беспилотных надводных аппаратов;

12 разведывательных беспилотников SONGBIRD;

шесть Hornet XR.

Также в пакет помощи вошли три мостоукладочных танка BEAVER с запасными частями; одна бронированная инженерная машина DACHS; шесть танков разминирования WISENT 1 с запасными частями; 16 наземных радиолокационных станций наблюдения; 112 автомобилей (грузовики, микроавтобусы, вездеходы) и другое оборудование.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения России на Украину 24 февраля 2022 года Германия передала Украине материальных средств из запасов Федеральных вооруженных сил на сумму примерно 5,2 миллиарда евро.

Помощь Украине от Германии

17 августа стало известно, что с 2025 года Германия сократит объемы военной помощи Украине вдвое, а с 2027 - в десять раз. Та военная помощь, которая уже была утверждена, попадет Украине, но любые дополнительные заявки от Министерства обороны утверждать не будут. По данным немецких СМИ, якобы это была просьба непосредственно канцлера Олафа Шольца.

Кроме того, Шольц недавно объявил, что Германия не планирует отправлять дальнобойные ракеты Taurus дальнего радиуса действия в Украину, и это окончательное решение.

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