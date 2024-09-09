По словам эксперта, такие системы могут защитить десяток средних или крупных городов.

Украинские войска могут применить будущие 17 систем противовоздушной обороны IRIS-T для создания буферной зоны на севере у границы с Россией. Известно, что их Украине должна передать Германия. Кроме того, комплексы могут защищать важные для Украины объекты. Такое мнение высказал эксперт по вопросам развития авиационного рынка Богдан Долинце в комментарии для "РБК-Украина".

По его словам, 17 единиц IRIS-T является достаточно большим количеством, ведь они могут создать буферную зону шириной около 20 километров вдоль от Черниговской до Харьковской области и даже частично "закрыть" Днепропетровскую область.

"Но при этом есть два подхода. Первое - это создание буферной зоны, второе - это защита отдельных целей, которые могут быть приоритетными для врага. То есть в принципе это так же может позволить защитить десяток средних или даже крупных городов Украины, но конечно не города-миллионники", - подчеркнул Долинце.

IRIS-T для Украины - последние новости

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о передаче дополнительных 17 систем IRIS-T для Украины, чтобы помочь отбивать российские атаки. По его словам, IRIS-T, предназначенные для Украины, помогли сбить более 250 российских беспилотников и ракет и спасли много жизней.

Также стало известно, что до декабря 2024 года Германия планирует передать Украине по две системы противовоздушной обороны малой и средней дальности Iris-T, 30 танков Leopard 1A5, 400 бронемашин с защитой по принципу MRAP, 16 самоходных артиллерийских установок двух типов и другое вооружение.

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