Эту технику распределили между 10 подразделениями Сил обороны.

Бойцы Вооруженных сил Украины прошли боевую подготовку на роботизированных платформах от "армии дронов". Первая партия нового вооружения уже отправилась на фронт.

"Несколько дней назад мы передали на фронт 25 боевых турелей "Сабля" и 5 наземных платформ "Рысь", - сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

По словам министра, технику распределили между 10 подразделениями Сил обороны, которые воюют по всей линии фронта.

"Военные максимально оперативно научились управлять турелями и наземными платформами и уже вскоре будут использовать их против россиян на поле боя", - отметил Федоров.

Он добавил, что роботизированные системы в сочетании с дронами помогут эффективнее поражать вражескую армию.

"Технологий на фронте будет больше. Работаем над этим 24/7", - подытожил министр.

"Армия дронов" - что известно

На днях Федоров сообщал, что государственный проект "Армия дронов" передает 900 FPV-дронов, более ста Mavic и Matrice, а также 30 роботизированных систем отечественного производства.

Недавно ночью дроны ВСУ успешно отработали на Купянском направлении. Враг потерял техники на шесть миллионов долларов.

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