ВСУ получат 900 FPV-дронов и более ста Mavic и Matrice.

Государственный проект "Армия дронов" передает более тысячи беспилотников и 30 роботизированных систем отечественного производства.

Как сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram, украинские воины получат 900 FPV-дронов и более ста Mavic и Matrice. По словам министра, они уже зарекомендовали себя "как эффективные и смертоносные".

Кроме того, на фронт отправят роботизированные системы украинского производства:

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25 боевых турелей с дистанционным управлением "Сабля". Это система для оружия, которую можно установить на авто, в блиндаж, окоп или другое место. Операторы могут из безопасного места управлять турелью и поражать вражеские позиции;

пять наземных платформ "Рысь". Роботы помогают военным перевозить вооружение и оборудование в горячие точки. В сочетании с турелями они превращаются в "смертельное" оружие против врага.

"Технологии и инновации играют ключевую роль в современной войне. Для победы нужно еще больше дронов и военных инноваций. Продолжаем технологическую мобилизацию", - отметил Федоров.

"Армия дронов" - последние новости

26 июля программа "армия дронов" для поддержки украинских контрнаступательных действий отправила на фронт 1 тысячу 700 беспилотников. Тогда министр цифровой трансформации отметил, что государство в этом году закупит в сотни раз больше дронов, чем в прошлом году.

29 августа сообщалось, что беспилотник "армии дронов" помог эффективно поразить технику россиян на Купянском направлении. Россияне тогда потеряли танк Т-80, две гаубицы САУ 2С19 и башню с системой радиоэлектронной борьбы. Стоимость пораженной техники оккупантов равнялась более 6 миллионов долларов.

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