На видео результаты работы ударным дроном на Купянском направлении.

Беспилотник "Армии дронов" помог эффективно поразить технику россиян на Купянском направлении.

Как сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram, бойцы ударной роты БПЛА "АХИЛЛЕС" 92-й отдельной штурмовой бригады продолжают эффективно поражать технику россиян.

Отмечается, что на этот раз они подбили танк Т-80, две гаубицы САУ 2с19 и башню с системой радиоэлектронной борьбы. Стоимость пораженной техники окупантов равна свыше 6 миллионов долларов.

"Работаем, чтобы военные получали больше дронов. Каждый беспилотник помогает эффективнее продвигаться во время контрнаступления и сохранять жизнь", - добавил Федоров.

"Армия дронов" - последние новости

26 июля стало известно, что государственная программа "Армия дронов" для поддержки украинского контрнаступления отправила на фронт 1 тыс. 700 беспилотников. Министр цифровой трансформации тогда отметил, что государство в этом году закупит в сотни раз больше дронов, чем в 2022 году.

4 августа беспилотник "Армии дронов" на юге помог украинским бойцам уничтожить три вражеских российских гаубицы "Мста-Б". "Мста-Б" - это убийственная машина, способная поразить танки, средства ПВО, оборонительные сооружения и т.д. Враг каждый день обстреливал украинские позиции с помощью этой техники.

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