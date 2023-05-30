Украина может рассчитывать в будущем на получение до 100 единиц F-16, но сначала, скорее всего, это будут небольшие партии из нескольких эскадрилий.

Вопрос предоставления украинской армии западных истребителей F-16 после долгих месяцев дипломатических усилий Украины наконец сдвинулся с мёртвой точки. В частности, уже начались учения украинских пилотов, а несколько стран однозначно выразили готовность присоединиться к "коалиции истребителей" для Украины. Тем не менее, пока неизвестно, какие именно модификации F-16 могут быть переданы Украине, ведь речь может идти как о самолетах, произведенных несколько десятков лет назад, так и о более современных типах F-16.

УНИАН вместе с экспертами попытался разобраться, в чем особенность F-16, почему Украина просит партнеров предоставить именно их, и чем эти боевые самолеты отличаются от истребителей, которые сейчас имеют на вооружении российские военные.

Характеристики и отличия F-16 от российских истребителей

F-16 - это одномоторный многоцелевой легкий истребитель четвертого поколения, который был разработан для ВВС США в 80-х годах прошлого века. F-16 имеет цельнометаллический фюзеляж. Конструкция самолета на более чем 78% выполнена из алюминиевых сплавов, меньшую долю составляют титановые сплавы, углепластик и сталь.

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В то же время, Россия больше всего имеет на вооружении истребителей МиГ-29/31 и Су-27/35.

Су-27 и Су-25 - советские тяжелые многоцелевые высокоманевровые истребители четвертого поколения, которые после распада СССР производились в России.

Как рассказал УНИАН военно-политический обозреватель Александр Коваленко, западные F-16 более технологически усовершенствованы, чем советские Су.

"Все западные истребители опережают российские по многим параметрам: радары, ракетное вооружение и прочее. Реально надо говорить не о самом истребителе, а о западной концепции создания оружия. У них неизменная концепция - доминирование над врагом по точности и по расстоянию. Они должны уничтожать врага на расстояниях тогда, когда враг их еще не замечает и они должны уничтожать почти с первого выстрела, чтобы враг, когда по нему стреляют, не произвел ответный выстрел", - отметил он.

В то же время, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко отметил, что Су-35 - это глубокая модернизация Су-27, который россияне совершенствуют еще с советских времен.

"Это (Су-35 - УНИАН) у них на текущий момент лучший истребитель...", - рассказал Романенко.

По его словам, преимуществами F-16 над российскими Су являются в частности его размер, авиационное вооружение, а также более развитая радиолокационная система, благодаря которой F-16 сможет "видеть" российские Су на большей дальности, чем они его. Следовательно, в применении оружия на больших и средних дальностях преимущество также принадлежит F-16:

"В боях на средней и большой дальностях 80-100-150 км самолеты американские лучшие, а вот в ближнем бою некоторые преимущества могут быть у Су-35... но в современных условиях ближние бои маловероятны - все решается на больших и средних дальностях..."

По его мнению, благодаря характеристикам F-16 и профессионализму украинских пилотов Украине удастся уравнять с РФ возможности в небе.

В то же время, по словам Романенко, за счет двух двигателей Су-35 может быть быстрее F-16, однако это нивелируется другими преимуществами F-16, ведь "взаимодействие" между самолетами в основном будет происходить на средней и большой дальности.

По количеству боеприпасов F-16 и российские Су имеют близкие характеристики, однако у американских самолетов лучшее и более эффективное оружие, чем у советских и российских.

В то же время, Романенко подчеркнул, что ранее россияне совершенствовали Су-35 за счет радиоэлектроники, ввезенной из-за рубежа, поэтому сейчас им приходится либо заменять эти детали на какие-то аналоги, либо провозить контрабандой.

Сейчас Россия имеет на вооружении менее сотни Су-35, а их дальнейшее производство затруднено из-за слабых возможностей для импортозамещения деталей.

Как отмечают военные эксперты, лучшие модификации российских истребителей своей бортовой радиолокационной станцией могут "видеть воздушные цели на дальности более 200 км и выполнять атаки ракетой типа "воздух-воздух" на дальность 75 км. В то же время, благодаря F-16 украинским военным удастся захватывать воздушные цели на дальности около 300 км и выполнять атаки на дальность вдвое большую, чем враг, не входя в зону действия истребителей и наземных комплексов ПВО россиян.

Почему партнеры так долго колебались

"Дело в том, что F-16 - это все же самолеты. А самолеты - это не танки, не бронетранспортеры, не артиллерия. Это оружие, которое требует решения гораздо большего количества вопросов. Например, начинаем с подготовки пилотов. А кто будет готовить, в каком количестве, какие страны, сколько на это уйдет времени?", - объясняет Александр Коваленко.

Он уточнил, что подготовка пилота - это более длительный процесс, чем подготовка, например, артиллериста или механика-водителя, или экипажа для танка.

Второй причиной столь долгого согласования вопроса F-16 для Украины эксперт назвал подготовку технического персонала, который будет обслуживать этот самолет. Ведь это также более долгий процесс, чем подготовка, скажем, персонала для обслуживания танка или бронетранспортера.

"Третье - инфраструктура. Это совершенно другой уровень инфраструктуры размещения этих самолетов. Если танк можно завести в любую воинскую часть, где есть танковые боксы, то с самолетами всё иначе - не каждый аэродром в Украине подойдет для F-16, потому что там совсем другие требования к характеристикам полос, с которых осуществляются их посадка и взлет, а, значит, и другие потребности", - сказал Коваленко.

Кроме того, вопрос предоставления истребителей также предусматривает помощь с оборудованием, запчастями и боеприпасами.

В то же время, сложностей добавляла и стоимость самолетов, ведь в зависимости от модификации речь идет о 40-50-60 миллионов долларов, в то время как, например, танк в зависимости от типа стоит 1-2-3 миллиона долларов:

Поэтому мы чувствуем эту разницу не только в 10, но даже в 20 и 30 раз. Кто готов на это пойти? Поэтому формирование происходило так долго и ну, как долго, предсказуемо долго..."

Почему Украине нужны именно F-16

Основная причина дипломатических призывов украинских властей предоставить силам обороны именно F-16 заключается в том, что эти самолеты являются современными, многоцелевыми, а также достаточно распространены и стоят на вооружении в достаточно большом количестве и во многих странах.

Всего было изготовлено около 4,6 тыс. таких самолетов, что значительно превышает количество имеющихся аналогов F-16, например, современных Eurofighter Typhoon, которых изготовлено менее 600.

Так, по состоянию на февраль сообщалось об около 3 тыс. истребителей F-16 на вооружении у 24 стран, среди которых больше всего у Соединенных Штатов Америки (около тысячи). Также самолеты имеют Польша, Дания, КНР, Нидерланды, ОАЭ, Израиль, Греция, Турция и Бельгия.

Из-за такой "массовости" не должно возникнуть проблем с обеспечением истребителей и их ремонтом.

Коваленко более чем уверен, что базовое обслуживание можно будет обеспечить на территории Украины. Однако, по его мнению, более весомые ремонтные работы после повреждений во время боев или ударов придется выполнять за пределами страны, скорее всего, в США.

По словам эксперта, истребители F-16 не только имеют широкий функционал, но и могут работать в достаточно сложных условиях и не нуждаются в значительной инфраструктуре, хотя имеют и слабые места. При этом опытные украинские пилоты смогут достаточно быстро их освоить и начать эффективно применять на поле боя.

В то же время, по данным командования Воздушных сил ВСУ, F-16 имеют на вооружении ракеты класса "воздух-воздух" с дальностью до 180 км и мощные противокорабельные ракеты, что позволит отогнать вражескую авиацию подальше от украинских границ и линии боевого столкновения, а также загнать вражеский флот в порты или на морское дно.

В то же время, сейчас открытым является вопрос о том, самолеты какой модификации получит Украина и какое именно вооружение предоставят к ним.

Какая страна может первой передать Украине F-16

Коваленко уверен, что одними из первых истребители Украине могут предоставить Нидерланды, а также Польша и другие страны, которые вместо F-16 получат другие модификации этих самолетов - F-22 или F-35.

"Это может быть даже США тоже. Ну, скажем так, на первую партию авиационной коалиции хватит. А первая партия это будет примерно ориентировочно от 2 до 3 эскадрилий", - уточнил он.

По словам эксперта, ожидать первые F-16 для Украины можно уже в сентябре-октябре. В случае отсутствия на тот момент уже подготовленных украинских пилотов истребители временно разместят на аэродромах другой страны, например, в Польше или Румынии.

"А уже после того, как мы будем иметь полноценно налаженную инфраструктуру и пилотов, тогда они уже появятся на территории Украины. Но это будет примерно конец сентября-начало октября", - сказал Коваленко.

Какое количество F-16 позволит господствовать над врагом в небе

"Мне неизвестна общая концепция будущих сценариев по освобождению наших территорий ... и роли авиации в будущих наступлениях. Потому что именно от этого зависит количество... если говорить о первой партии, то это может быть 2-3 эскадрильи, но в целом мы можем это количество увеличить, например, до 100 единиц. Я уверен, что мы можем рассчитывать в будущем на получение до 100 единиц F-16, но сначала это могут быть небольшие партии из нескольких эскадрилий", - считает Коваленко.

По его словам, даже если это будет несколько эскадрилий, то они существенно улучшат положение украинской армии в небе. Ведь благодаря им одновременно повысится и эффективность ПВО в перехвате крылатых ракет и дронов-камикадзе.

Кроме того, воздушные силы ВСУ смогут наносить удары на больших расстояниях и уничтожать российские самолеты в воздушном пространстве самой РФ на расстояниях, на которых они не смогут отвечать.

В то же время, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Романенко считает, что для начала Украине нужно 3-4 эскадрильи (40-50 самолетов).

По его мнению, это позволит "выровнять" ситуацию в небе и, возможно, даже перехватывать инициативу.

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