Воздушные Силы Украины должны перейти на американские истребители для получения преимущества в воздухе.

Наконец-то в США приступили к первым практическим шагам по перевооружению Воздушных Сил Украины на западные истребители. По крайней мере, в Конгресс США внесли законопроект, предусматривающий обучение украинских пилотов на американских истребителях.

"Для украинских военных очень важно пройти обучение и ознакомиться с этими воздушными платформами, если Россия продолжит свою гибельную кампанию против суверенитета Украины. Независимо от того, разместят ли США и их союзники такое оборудование, эта программа укрепит украинские вооруженные силы и обеспечит их долгосрочную стабильность и безопасность", - говорится в совместном обращении конгрессменов-авторов законопроекта.

То есть речь не идет, о том, что уже "завтра" Украина получит самолеты, но именно из таких шагов и состоит путь получения нового вооружения, которое действительно будет иметь более чем огромное значение для победы. Именно об этом говорится в обращении, где подчеркнуто, что "США могут помочь Украине изменить ситуацию в воздушной сфере, предоставив украинским силам решающее преимущество в войне".

В то же время, остается вопрос, какой именно самолет может стать основным для Вооруженных Сил Украины. Учитывая, что США, очевидно, не рискнут передавать самый современный F-35 пятого поколения, производство которого к тому же, загружено из-за огромных заказов от ВВС США и целого ряда стран-членов НАТО, то наиболее вероятными кандидатами являются F-15, F-16 или F/A-18.

Все эти самолеты сейчас находятся в достаточном количестве в распоряжении США, а самое главное, заменяются на F-35, то есть их передача не повредит обороноспособности страны. В то же время, их возможностей хватит для решения всех задач, которые сейчас ставятся перед Воздушными Силами Украины.

Линейное сравнение F-15, F-16 и F/A-18

Если сравнивать характеристики этих самолетов, то необходимо сразу подчеркнуть, что все они хотя и относятся к одному типу многоцелевых истребителей четвертого поколения, но разные, как по возможностям так и особенностям.

В частности, F-16 является легким однодвигательным истребителем, а F-15 в версии F-15E Strike Eagle - тяжелым истребителем-бомбардировщиком. В то же время F/A-18 - это палубный истребитель, разработанный для базирования на авианосцах, хотя во многих странах он успешно используется как самолет наземного базирования благодаря своей универсальности и живучести.

Если линейно сравнивать все эти три самолета, то абсолютным лидером будет F-15E, который может нести больше оружия, имеет наибольший боевой радиус и скорость.

Максимальный вес вооружения

F-15E – 10,5 тонны, на 17 узлах подвески

– 10,5 тонны, на 17 узлах подвески F/A-18 Super Hornet – 8 тонн, на 11 узлах подвески

– 8 тонн, на 11 узлах подвески F-16 Block 70/72 – около 7 тонн, на 13 узлах подвески (11 на Block 50/52)

Боевой радиус:

F-15E – 1272 км

– 1272 км F/A-18 Super Hornet - 772 км

- 772 км F-16 Block 70/72 - 546 км

Максимальная скорость:

F-15E – 2,5 Маха

– 2,5 Маха F/A-18 Super Hornet - 1,6 Маха

- 1,6 Маха F-16 Block 70/72 - 2+ Маха

Настоящие факторы выбора истребителя

Но самой распространенной ловушкой сравнения любого вооружения является линейное сравнение характеристик. Потому что получается, что лучшим по нему F-15 и тогда логичным вопросом будет - зачем в США разработали и имеют на вооружении сразу все три машины, а не производили только F-15. Как и то, почему F-15, кроме США, закупили только пять стран.

Ведь на самом деле выбор истребителя значительно сложнее линейного сравнения летных характеристик. Важную роль играет радиолокационное оборудование, отвечающее, в частности, за дальность обнаружения целей, устойчивость к радиолокационным помехам. Существуют параметры радиолокационной заметности, возможности внутренних систем самолета и множество других параметров.

И это даже не учитывая сверхсложные интегральные показатели, такие как количество самолето-вылетов на выполнение типовых задач, размеры прикрытия воздушных зон в режиме "воздушный патруль" или количество человеко-часов обслуживания на один час полета самолета и сроки регламентных ремонтов.

Но на самом деле все эти параметры уже давно рассчитаны и отразились в выборе других стран, которые также рассуждали между F-15, F-16 и F/A-18. И тот факт, что F-16 - самый распространенным истребителем четвертого поколения в мире, более 4,5 тысяч машин, уже говорит о многом. Именно его избрали более 25 стран мира, в то время когда F-15 только в шести странах, включая США, а F/A-18 - в восьми.

К тому же, похоже, выбор уже сделан, по крайней мере, один из авторов законопроекта конгрессмен, ветеран ВВС США, Адам Кинзингер в Twitter написал следующее:

Эти мужчины - пилоты ВВС Украины. Многие люди думали, что они выйдут из боя в первый же день... но они все еще там. Я внес законопроект об обучении их на самолетах НАТО, чтобы они могли перейти на F-16

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