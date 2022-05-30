Су-35 – один из основных истребителей РФ, который стоит 50 млн долларов.

Истребитель Су-35 является одним из лучших примеров РФ по созданию мифа о своем вооружении. Конкретно о нем в Москве, как мантру повторяли то, что Су-35 нет равных в небе, что он вобрал в себя все лучшее на что способна российская авиационная индустрия и другой "анлоговнетный" бред.

Су-35 как очередная модернизация

По всем разговорам в РФ об "уникальности" Су-35 довольно часто забывают уточнять, что этот самолет - модернизация советского Су-27, который был создан в 70-х годах, как ответ на американский F-15.

Но если в США просто обновляют свои самолеты без пафоса, то каждая последующая модернизация Су-27 в РФ обязательно шла с указанием, что это вершина конструкторской мысли и очередной прорыв. Так же было с Су-30, и их модернизациями, экспериментальным Су-37, а теперь и с Су-35.

Кстати, глубокую модернизацию Су-27 начали еще в конце 80-х годов, поэтому формально Су-35 совершил свой первый полет еще в 1988 году как прототип Т-10М. Уже в желании как-то привлечь к своей разработке, в 90-х самолет переименовали в Су-35, но ничего из этого не вышло и несмотря на 12 выпущенных машин о проекте забыли до 2005 года.

Именно на волне нефтегазовых денег и доступа к западным технологиям в РФ смогли воскресить модернизацию Су-27, получившего сначала индекс Су-35БМ, а затем - Су-35С.

Особенности Су-35

Фактически модернизация Су-35 заключалась в двух направлениях – замене двигателей и электроники. Двигатели - модернизация еще советских АЛ-31Ф, получивших индекс АЛ-41Ф1С.

От базовых они отличаются отклоняемым вектором тяги, позволяющим увеличить маневренность, цифровой системой управления и увеличенной тягой, максимальной 8 800 кгс и 14 500 кгс на форсаже.

Но вся "аналоговнетность" с АЛ-41Ф1С слетает при прямом сравнении с американским Pratt&Whitney F135, который был создан в то же время. Двигатель из США выдает на максимальном режиме 13 000 кг и 19 500 кгс на форсаже.

Что касается электроники, то Су-35 как раз является прямым свидетельством важности полного технологического эмбарго РФ. Ведь в 2015 году, на фоне санкций, российские СМИ писали об этом самолете следующее:

"Там вся бортовая электроника построена на зарубежной элементной базе. А учитывая, что это полностью электронный самолет, это серьезная проблема.

У нас таких компонентов нет и не предвидится. Что с этим делать, пока не решено, первые самолеты пойдут на том, что есть, то есть на иностранных элементах, а дальше будем думать" - цитировало собственный источник в Военно-промышленной комиссии при правительстве России издание "Газета.ру"

Кстати, разработчик бортовой электроники этого самолета, "Концерн Радиоэлектронные технологии", на импортозамещение своей продукции выделил в 2015 году 24 млрд рублей, или около 400 млн долларов по тогдашнему курсу.

В любом случае "на бумаге" РЛС Су-35 под названием Н035 "Ирбис" может различить самолет на расстоянии до 400 км и малозаметные "стелс" самолеты на расстоянии 100 км. При этом система управления вооружением позволяет вести обстрел одновременно до 8 целей. Кроме того, радар Су-35 может различать наземные цели и позволяет производить одновременный пуск до двух ракет "воздух-земля".

Также "на бумаге" декларируется, что Су-35 получил радопоглощающее покрытие. Но, почему-то, несмотря на мощную РЛС и наличие в арсенале дальнобойной ракеты Р-37 с дальностью пуска 200-300 км, в РФ акцентируют внимание на том, что главное преимущество Су-35 - это близкий воздушный бой, где он "точно одержит победу" благодаря исключительной маневренности.

Но реальность всегда отличается от бумажных характеристик. После вторжения армия РФ уже не раз теряла Су-35. Как от огня украинских зенитных ракетных комплексов, так и в воздушных боях, в частности, на днях в районе Херсона.

Также стоит отметить, что Су-35 – далеко не дешевый самолет. На экспорт он идет по цене 100 млн. долларов за единицу. Для РФ один Су-35 оценивается в около 50 млн. долларов. В целом, по состоянию на начало 2022 года, в РФ на вооружении находилось 97 единиц Су-35.

Характеристики Су-35