Воздушные силы не могут перекрыть полностью всю линию фронта зенитными ракетными комплексами.

На начальном этапе, чтобы спланировать операцию по уничтожению или нанесению ударов по оккупантам, Украине понадобится хотя бы эскадрилья истребителей F-16 (12-16 самолетов), рассказал в интервью "Радио Свобода. Донбасс. Реалии" начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ бригадный генерал Сергей Голубцов.

Голубцов подчеркнул, что Воздушные силы не могут перекрыть полностью всю линию фронта зенитными ракетными комплексами.

"А самолет мобильный - взлетает с аэродрома, с расстояния 100-150 километров, выходит на нужный рубеж и ожидает там ту ударную группу, которая выходит для нанесения удара, осуществляет по ним пуски, уничтожая или даже просто включая прицел на излучение, что заставляет их отказаться от выполнения задач", - отметил генерал.

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Он подчеркнул, что в вопросе количества таких самолетов "надо разделять потребность в многоцелевых самолетах в состоянии мирного времени, после победы, и потребность по состоянию на сейчас, для выполнения текущих задач": "Даже пара самолетов, которые способны осуществить пуск ракеты на расстоянии более 100 километров, уже заставит врага задуматься и реагировать на это... Мы их спрячем в боевых порядках тех самолетов, которые мы имеем".

В то же время 3-4 авиагрупп F-16, по словам Голубцова, хватит, чтобы получить преимущество на одном из направлений. "Если это будет хотя бы 3-4 эскадрильи, я думаю, что на отдельном направлении мы сможем завоевать преимущество в воздухе и заставить врага вообще отказаться от тех ударов, которые они сейчас наносят на определенном участке, на определенной полосе обороны", - пояснил генерал.

F-16 для Украины - главное

После многомесячных колебаний США и союзники наконец согласились поставить Украине боевую авиацию, в частности речь идет об истребителях F-16. К инициативе Британии, которая первой заявила о готовности продвигать "коалицию истребителей", присоединились Нидерланды, Дания, Бельгия и Норвегия.

Во время "Рамштайна-12" министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин сообщил, что обучения украинских пилотов на самолетах четвертого поколения западного производства начнутся в ближайшие недели.

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