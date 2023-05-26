Отмечается, что подготовка пилотов и развертывание инфраструктуры могут занять много месяцев.

Источники сообщают, что Нидерланды, скорее всего, направят в Украину американские истребители F-16 после обучения пилотов.

Как передает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом, правительство Нидерландов уже изучает и обсуждает со своими союзниками возможные планы развертывания инфраструктуры. Отмечается, что несмотря на готовность правительства Нидерландов помочь усилить украинскую ПВО "как можно скорее", подготовка пилотов, развертывание и логистика могут занять много месяцев.

Известно, что у Нидерландов на вооружении есть 42 истребителя F-16, 24 из которых в настоящее время используются и не могут быть отправлены в Украину до середины 2024 года. Десять из 18 остальных самолетов должны были быть проданы Draken International, однако правительство отложило передачу самолетов несколько месяцев назад без объяснения причин.

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Предполагается, что Украина может получить F-16 от Нидерландов из числа тех, которые выставлены на продажу или находятся в эксплуатации, но уже в следующем году, в зависимости от графика обучения пилотов.

Истребители F-16 для Украины - актуальные новости

Напомним, министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил, что Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию по подготовке украинских пилотов по управлению истребителями четвертого поколения F-16.

Также он объявил, что обучение украинских пилотов на самолетах четвертого поколения западного производства начнется в ближайшие недели.

По данным Foreign Policy, Великобритания станет первой страной, которая начнет обучение украинских военных на западных истребителях F-16.

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