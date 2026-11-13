Мужчина пришел в ТЦК, чтобы получить отсрочку, а оказался в армии: какое решение принял суд

Мужчина хотел получить отсрочку, поскольку ухаживал за отцом со второй группой инвалидности.

Мужчина пришел в ТЦК, чтобы оформить отсрочку от мобилизации, поскольку ухаживает за отцом с инвалидностью II группы, но вместо решения по заявлению получил направление на военную службу, сообщила "Судебно-юридическая газета".

Издание сообщило, что в ТЦК свое решение объяснили тем, что у мужчины есть еще двое детей – еще один сын и дочь, поэтому оснований для получения отсрочки у его сына нет.

В статье указывается, что мужчина прошел ВЛК, был признан годным и оказался в воинской части.

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Однако впоследствии суд признал его мобилизацию противоправной, поскольку ТЦК не доказал, что надлежащим образом рассмотрел заявление об отсрочке. При этом освободить мужчину от службы отказался, поскольку процедура призыва уже состоялась и является необратимой.

Издание отметило, что возникла противоречивая ситуация. Суд признал такую мобилизацию незаконной, но военнослужащий все равно вынужден продолжить службу.

Поэтому мужчина обжаловал решение суда, и Пятый апелляционный административный суд встал на его сторону. Он констатировал, что незаконные действия государственного органа не могут порождать правомерных последствий, а защита нарушенного права должна быть реальной, а не формальной.

Апелляционный суд также не согласился с применением позиции Верховного Суда о необратимости мобилизации.

Апелляционный суд пояснил, что в деле № 160/2592/23 речь шла о военнослужащем, который почти через год после призыва обжаловал отказ в прохождении ВЛК.

Однако в данном случае мужчину мобилизовали после подачи заявления об отсрочке, по которому не было принято надлежащего решения.

Пятый апелляционный административный суд удовлетворил апелляционную жалобу мужчины и отменил решение первой инстанции в части отказа в увольнении.

Он обязал воинскую часть издать приказ об увольнении истца с военной службы и исключить его из списков личного состава.

Постановление апелляционного суда вступило в законную силу с момента принятия. Кассационное обжалование возможно только в предусмотренных КАС Украины исключительных случаях.

Издание уточнило, что суд окончательно не установил, имел ли мужчина право на отсрочку в связи с уходом за отцом. Решающим для инстанции стало нарушение процедуры: ТЦК мобилизовал его, не приняв надлежащего решения по заявлению об отсрочке.

Поэтому апелляционный суд пришел к выводу, что при установленных обстоятельствах незаконной мобилизации недостаточно лишь констатировать нарушение – необходимо устранить его последствия.

Мобилизация в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, может ли мужчина, имеющий отсрочку в связи с наличием у супруги второй группы инвалидности, выехать за границу без неё. Пункт 11 части первой статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предусматривает право на отсрочку для военнообязанных, у которых есть супруга с инвалидностью I или II группы. Однако отсрочка касается призыва на военную службу, а не автоматического разрешения на пересечение государственной границы. В то же время пункт 2-1 Правил № 57 предусматривает возможность выезда за границу мужчин, сопровождающих супругу с инвалидностью. Мужчина может самостоятельно выехать из Украины за границу в том случае, если у него будет справка о том, что его жена состоит на консульском учете за границей, а также другие документы, предусмотренные правилами.

Также мы писали, что статья 23 закона Украины "О мобилизации" четко указывает, что мобилизация лиц с инвалидностью в военное время не проводится. Сама группа инвалидности не имеет значения, но она должна быть установлена в соответствии с действующей законодательной процедурой. Это означает, что мужчины с третьей группой инвалидности также имеют право на отсрочку. Однако для этого они обязательно должны иметь отсрочку. По умолчанию она не предоставляется – нужно самостоятельно подать заявление в "Резерв+" или отделение ЦНАП.

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